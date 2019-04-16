Как выбрать частную школу

В Киеве сейчас действует свыше полусотни частных школ, и каждый год открываются новые. Жёстко конкурируя за интерес платежеспособных родителей, эти школы стараются привлечь суперсовременным оснащением, кортами и бассейнами, уроками верховой езды, 4-5 иностранными языками на выбор, возможностью постоянного видеонаблюдения за своим чадом… Однако ничто из перечисленного само по себе не является показателем хорошей школы, в которой ребёнок получит достойное образование.

А что же тогда наверняка характеризует учебное заведение высокого уровня?

• Сильный педагогический состав. "Школа – это только и всецело учитель: учитель во-первых; учитель – во-вторых; учитель – в-третьих. И только, в-четвёртых, ещё что-нибудь: программа, здание и т.п.", – писал философ Василий Розанов. Именно от профессионализма учителя в первую очередь зависит, будет ребёнок знать предмет или нет. Все до одного преподаватели учебного заведения не могут быть звёздами, но хорошая школа стремится к тому, чтобы их было как можно больше.

• Вкусная и качественная еда. Если на этом не экономят, можно твёрдо надеяться, что и с другими важными вещами дело обстоит так же.

• Академическая честность. Учителей не вынуждают завышать оценки, фальсифицировать результаты контрольных срезов, закрывать глаза на списывание, ведь всё это обессмысливает их труд.

• Здоровая атмосфера. Школьник не страдает от буллинга или несправедливости учителей, потому что в хорошем заведении проблемы не замалчиваются, грязь из избы выносить не боятся. Учитель не опасается быть уволенным по первому свистку. Директор не страшится родительских претензий, поскольку уверен в своей компетентности. Родители, в свою очередь, не боятся, что тратят деньги впустую. Любой страх – это вообще не про хорошую школу.

• Время и внимание школьника посвящено в первую очередь учёбе, а не подготовке к конкурсам, праздникам, тематическим неделям и т.п. Учителей так же занимает главным образом проведение уроков, поиск наилучших методов преподавания, а не околовсяческая деятельность, сопровождающая учебный процесс.

• Цифры и показатели для хорошего учебного заведения – не самое главное. Школа, для которой важнее всего её рейтинг, изнуряет учеников участием в бесконечных олимпиадах, натаскиванием к ЗНО, нередко в ущерб другим предметам, и всё это имеет мало общего с подлинным образованием.

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