Как воспитать ребенка самодостаточным и уверенным в себе: важные правила

Чтобы ребенок вырос самодостаточным и уверенным в себе, стоит научить малыша проявлять инициативу, ценить то, что у него есть, и делиться с другими детьми.

Следует объяснить ребенку, что любая вещь, которая принадлежит ему, уже ценна тем, что именно он его выбрал, что именно ему ее подарили. Начинать нужно с мелочей, и со временем малыш научится ценить все и всех, кто его окружает, пишет Наша мама.

"Объясни ребенку, что все дети любят общаться, что все хотят дружить друг с другом. И если его не приглашают играть, нет ничего постыдного в том, если он сам попросится в игру", – говорится в сообщении.

Ребенок должен понять, что делиться с другими – приятно и радостно. Этому лучше всего учить ребенка на собственном примере. Также стоит объяснить малышу, что когда к нему тянутся другие дети, следует пойти им на встречу. Ведь они хотят с ним подружиться, и вместе играть всегда веселее.

"Дай понять ребенку, что ошибаться – это нормально. Но и объясни, что ошибки надо исправлять, учиться на них. Все это ты можешь показывать малышу на собственном примере, объясняя ему, почему ты допустила ошибку и как собираешься ее исправить", – говорится в сообщении.

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