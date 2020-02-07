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Как учителям получить обещанную надбавку: образовательный омбудсмен Украины прояснил вопрос

1.3т
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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что учителям нужно обратиться в его офис, если они не получили 20% доплаты за прохождение сертификации в 2019 году.

Как написал педагог в Facebook, учителя, которым задерживают надбавки, могут заполнить форму на сайте омбудсмена, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Сразу укажите в обращении фамилию, имя и отчество вашего начальника отдела (управления, департамента) образования и руководителя вашей административной единицы (председатель сельсовета, района, ОТГ, города и т.д.)", – подчеркнул Горбачев.

Как украинским учителям получить прибавку: омбудсмен прояснил вопрос

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Омбудсмен отметил, что к каждому он лично позвонит и отправит официальное письмо с вопросом о нарушении действующего законодательства и требованием немедленно выплатить 20% доплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный омбудсмен рассказывал, почему учителя травят детей.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Зарплаты в Украине
Персона
Сергей Горбачев
Место
Украина
Теги
преподаватель школа зарплата
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