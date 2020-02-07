Как учителям получить обещанную надбавку: образовательный омбудсмен Украины прояснил вопрос

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что учителям нужно обратиться в его офис, если они не получили 20% доплаты за прохождение сертификации в 2019 году.

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"Сразу укажите в обращении фамилию, имя и отчество вашего начальника отдела (управления, департамента) образования и руководителя вашей административной единицы (председатель сельсовета, района, ОТГ, города и т.д.)", – подчеркнул Горбачев.

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Омбудсмен отметил, что к каждому он лично позвонит и отправит официальное письмо с вопросом о нарушении действующего законодательства и требованием немедленно выплатить 20% доплаты.

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