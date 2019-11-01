Как социальные сети пагубно влияют на детей: 12 фактов

Мы живем в мире, где почти у каждого есть аккаунты в социальных сетях и возможность поделиться частью своей жизни с миром.

Но правда ли это так безопасно для наших детей?

Parenting.firstcry поведал о том, как социальные сети могут оказывать вредное воздействие на молодежь.

Вот некоторые негативные последствия социальных сетей для детей:

1. Зависимость

Одним из самых плохих и хорошо известных последствий является зависимость от социальных сетей. Постоянная проверка новостных лент и сообщений становиться привычкой. Ученые это объясняют тем, что мы воспринимаем некоторые функции многих социальных сетей (лайки, акции) как вознаграждение. Особенно к этому чувствительны подростки, поэтому такие особенности сильно влияют на настроение в таком возрасте.

2. Трата времени

В мире среднее число времени, которое люди проводят в интернете составляет 6 часов. И ведь чаще всего это время тратится бесполезно. Все это может значительно нарушить другие виды деятельности, ухудшить успеваемость, а также ограничить живое общение с людьми.

3. Влияние на психическое здоровье

Психологи говорят о том, что дети, которые проводят в социальных сетях больше трех часов в день могут иметь проблемы с социальным и эмоциональным развитием. Причинами этого может служить, социальные сравнения, киберзапугивания, и проблемы взаимодействия с людьми.

4. Идеализация

Идеализация в виртуальном мире ведет к недовольству своей жизнью и собой в целом. Подростки начинают считать, что жизнь других людей лучше, на фоне этого их отношение к себе может сильно ухудшиться.

5. Контакт с людьми

Чем реже дети встречаются в живую, тем больше их навыки общения ослабевают. Они перестают воспринимать невербальные знаки и жесты людей, следовательно перестают понимать эмоции и настроение окружающих.

6. Боязнь пропустить новость

Дети бояться пропустить новую шутку, мероприятие, сплетни и прочую информацию, тем самым испытывают постоянную тревогу и желание нескончаемо обновлять свою страницу.

7. Одержимость собой

Постоянные мысли о своей внешности, поведении, желание нравиться окружающим присуще подросткам. Однако в социальных сетях это выходит за грани и усиливает нарциссизм молодежи.

8. Погоня за трендами

К сожалению, известно много печальных историй о том как при погоне за трендами дети могут совершать крайне опасные и необдуманные поступки. Поэтому очень важно анализировать то, что видишь на экране.

9. Пагубное влияние на мозг

Социальные сети негативно влияют на мозг молодежи. Они приводят их мозг в состояние, подобное ребенку, которого привлекают яркие цвета и шумы. Неудивительно, что это происходит, поскольку для просмотра сайтов социальных сетей требуется лишь небольшая концентрация внимания.

10. Ценность живых встреч

В последнее время можно заметить, что подростки собираются вместе и не поднимают свои глаза с экранов, этим самым упуская реальный опыт мероприятия и отдыха. Его заменяют на идеальные фотографии и тексты.

11. Киберзапугивание

В мире много людей с плохими мотивами, но в социальных сетях они чаще всего еще и остаются безнаказанными. Преступники виртуального мира могут нанести сильный вред ребенку и вполне возможно, родители об этом даже не узнают.

12. Контент

Оскорбительный, жестокий и откровенный контент социальных сетей, который находиться в свободном доступе и формирует неправильное восприятие мира, этим самым вызывая тяжелые последствия.

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