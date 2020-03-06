Как школьнику перестать откладывать дела на потом: психологи назвали способы

Психологи посоветовали учителям поддерживать школьников, которые откладывают дела на потом, давать им четкие конструкции и равномерную нагрузку.

В 2015 году ученые провели исследование, которое показало, что чем дольше школьники тянули со сдачей задача, тем хуже были их оценки. Профессор социальной психологии в Университете Лойолы Девон Прайс отметил, что причиной прокрастинации является страх неудачи или непонимание, как лучше начать, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на издание Edutopia.

Джозеф Феррари, профессор психологии в Университете Де Поля и ведущий эксперт по прокрастинации, назвал три причины, почему школьники откладывают важную работу: нерешительность, боязнь критики и стремление острых ощущений.

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В таких случаях учитель может прийти на помощь. Вместо большого проекта с одним крайним сроком учитель может дать мелкие задачи с равномерно распределенными дедлайнами.

Также важно давать обратную связь, которая поддержит школьников. Дети с низкой самооценкой могут неохотно работать, потому что боятся провала. Следует избегать резко негативных отзывов, которые могут заставить учеников нервничать или чувствовать себя неловко.

Школьников также нужно обучать навыкам тайм-менеджмента и давать им равномерную нагрузку. Дети чувствуют высокий уровень стресса, если не могут справиться с несколькими задачами, которые надо сдать одновременно. Иногда ученики встречают трудности, например, семейные проблемы. В таком случае гибкость по срокам может помочь им оставаться на правильном пути.

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Учителям важно давать четкие инструкции. Если школьник не поймет, с чего начать проект, то он отложит это дело. Лучше выложить инструкции в письменном виде, чтобы дети могли ссылаться на них при необходимости. Также можно использовать примеры: работы учащихся прошлых лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее психологи назвали лучшую мотивацию для школьников в обучении.

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