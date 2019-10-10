Как родители могут помочь ребенку в учебе: советы

Школьники проводят в школе большую часть своего времени: около 1000 часов в год. Поэтому родители должны убедиться, что их дети получают за эти часы лучшее образование и максимальную пользу. Одновременно родителей смущает тот стресс, который переживают их дети из-за нагрузки, волнения по тестирований и оценок, выполнение домашних заданий и риск травли или проблемы в отношениях с одноклассниками и учителями. И обычно они чувствуют, что бессильны что-то изменить. Однако это не совсем так.

Есть пять способов, как родители могут помочь своим детям:

принять школу вашего ребенка такой, какая она есть;

работать со школой над внедрением изменений;

найти другую школу;

создать дома условия, которые помогут ребенку легче воспринимать школьные трудности;

учить своих детей вне существующей системы.

Уменьшить стресс

Высокий уровень постоянного стресса провоцирует длительное воздействие на физическое и психическое здоровье детей. Он может проявляться в нападениях гнева, раздражительности, возникновении депрессии, нарушениях сна и пищевых привычек. Кроме того, стресс часто становится причиной снижения мотивации и способности к обучению, появления вредных привычек.

Поэтому так важно следить за уровнем стресса ребенка и своевременно помочь его снять и нейтрализовать факторы, провоцирующие стресс.

Домашнее задание – правило 10 минут

Существует много исследований, которые доказывают: при внешкольной нагрузке более 120 минут в день у учащихся резко снижается успеваемость.

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Рекомендуемое время на ежедневное выполнение домашних заданий имеет с каждым классом увеличиваться на 10 минут от 10 минут в первом классе – до 110 минут в одиннадцатом.

Если ребенок не успевает выполнять домашние задания за это время, важно помочь ему определить приоритеты, вместо того, чтобы заставлять выполнять все заданные задачи. Следует также обсудить вопрос чрезмерной нагрузки со школой и вместе с родительским комитетом добиться изменений. Сейчас некоторые частные школы вообще отказываются от практики домашних заданий.

Держите руку на пульсе

Система изучения школьных предметов базируется на усвоении учеником материала в определенной последовательности, поэтому часто, если ребенок пропустил или не понял часть материала – у него возникают проблемы с усвоением следующих разделов. Как следствие, у ребенка снижается успеваемость, что может привести к исчезновению желания вообще изучать предмет.

Чтобы этого избежать, следует время от времени мониторить знания своего ребенка в разговоре или в игровой форме, вместе решать логические задачи и исследовать определенные проблемы. Это поможет понять, насколько свободно ребенок ориентируется в материале.

Компетентные советы и помощь

Родители хотят быть уверены, что их советы и помощь полезные и соответствуют требованиям школьной программы, по которой учится ребенок. Однако вспомнить тот или иной предмет и разобраться с нюансами школьной программы часто в них требует много времени и усилий. Облегчить эту задачу может сайт OBOZREVATEL, где в разделе "Моя Школа" размещены полные тексты всех школьных учебников, а также готовые домашние задания по каждому из них. Поэтому можно легко проверить себя и разобраться в материале.

Родители и школы должны бороться с буллингом

Согласно исследованиям ЮНИСЕФ, 67% украинских школьников так или иначе сталкивались с буллингом в школе. При этом, по данным U-report, одной из самых распространенных (39%!) причиной буллинга является игнорирование таких случаев взрослыми. Часто травля оказывается для детей настолько болезненной, что они не хотят даже говорить о нем. Признаками буллинга являются: внезапная раздражительность, депрессия, нежелание ходить в школу, исчезновение личных вещей ребенка или его просьба о дополнительных карманных деньгах или деньгах на обед. Если вы подозреваете, что ваш ребенок испытывает издевательства – вам следует прежде всего поговорить с ним, а в случае подтверждения такого факта – обратиться к администрации школы.

буллинг день

Возможности и опасности интернета

Дети обожают сидеть в интернете. Поэтому вместо установления ограничений – помогите им проводить это время с пользой и покажите образовательные возможности мировой сети. Существует много бесплатных платформ и сервисов, которые в этом помогут: украинские ed-era.com и prometheus.org.ua, где много украиноязычных онлайн-курсов, в том числе – и по подготовке к ВНО; Learn English Kids от British Council и lingualeo.com – для изучения английского языка; онлайн-тренажеры по украинскому языку, соревнования в сети по математике и слепой печати и многое другое.

Цифровые технологии предлагают беспрецедентные инструменты и ресурсы для исследований, творчества и совместной работы. Однако помните и об опасностях сети: мошенниках, вирусах, кибербуллинге и другие. Несмотря на это, очень важно пройти вместе с детьми курсы по безопасности поведения в интернете.

Самообразование за пределами системы

На сегодня существуют две возможности обучать своих детей вне существующей системы: дистанционное обучение и домашнее образование. В Украине уже многие школы дают возможность учиться дистанционно и получать государственную аттестацию. Большинство из них предлагают доступ к своим онлайн-платформам, где размещены материалы, тесты, график обучения и возможность общаться с преподавателями дистанционно.

С 3 сентября 2019 года появилась также возможность переводить детей на домашнюю форму обучения. Для этого достаточно лишь написать заявление и принести его в школу по месту регистрации ребенка.

Навыки важнее оценки

Большинство взрослых вряд ли смогут сдать тесты по школьной программе. Прежде всего потому, что большинство полученных в школе знаний никогда не используются после получения школьного аттестата. Поэтому важно помочь ребенку овладеть теми навыками, которые понадобятся в течении всей жизни:

уметь самостоятельно исследовать и учиться;

овладеть умением коммуницировать с окружающими, работать в команде;

строить план обучения в соответствии со своими интересами;

принимать решения и быть ответственным;

уметь самостоятельно ставить цели, определять сроки реализации и придерживаться их,

иметь позитивное отношение к жизни.

ученик особое

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских учителей поразили необычными подходами к обучению.

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