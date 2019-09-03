Как решать проблемы в школе: образовательный омбудсмен дал советы родителям

Если в школе возникают проблемы, то родителям надо пытаться решить их на месте, а потом уже обращаться в центральные профильные ведомства.

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире программы "Нині вже" на hromadske.

"Чем на более низком уровне решается проблема, тем она будет решена более качественно. У нас в обществе низкая правовая культура и правовая осведомленность. У нас люди считают: я напишу жалобу сразу куда-то в министерство, если, например, учительница не дала ребенку воды напиться", – сказал Горбачев.

По его словам, если поговорить с учителями, объяснить все, то часто это срабатывает и проблемы решаются. Также всегда можно обратиться к директорам школ для разрешения конфликтов.

В общем, как советует Горбачев, надо пытаться решить проблему "снизу вверх": сначала на уровне школы, населенного пункта и так далее, а потом уже обращаться в центральные органы.

Сергей Горбачев Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, когда образовательный омбудсмен в Украине начнет принимать жалобы.

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