"Как раб на галере! Срам!" Зарплата учителей вызвала возмущение в сети

Бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук заявил, что от отмены надбавок учителям или увеличения рабочей недели общий результат в системе украинского образования не изменится.

Как рассказал педагог на своей странице в Facebook, то, что оплата труда учителя зависит не от качества работы, а от категории, не является нормальным явлением.

"Каждый учитель дополнительно выполняет множество всякой работы, которая занимает время, выматывает нервы, требует значительных усилий. И материальных затрат. Во многих случаях эта работа особого значения в обеспечении общей цели функционирования образовательной системы не имеет. Но учитель эту работу делает. Бесплатно. Как раб на галере. Срам какой-то", – подчеркнул Ликарчук.

По его словам, еще ни разу не было агента изменений, который бы принес идею кардинального изменения размера учительской зарплаты. Мол, агентов, увлекающихся финской системой образования много, но почти никто из них ничего не говорит о размере средней зарплаты финского учителя.

Зарплата учителей вызвала дискуссию в сети 24 Канал

"Уверен, что оплачивая труд многих наших учителей (не всех одинаково) по финским стандартам, через несколько лет агенты начали бы ездить в Украину и изучать украинский образовательный опыт", – добавил Ликарчук.

По его мнению, система оплаты труда в образовании не изменится, если поменять местами надбавки, доплаты или часы нагрузки.

"Экономику образования как систему нужно менять... А вот с этим у нас как-то не очень. Уже почти тридцать лет... Заказа на такие изменения нету! Есть только желание по-новому делить", – отметил педагог.

Напомним:

Учителя забили тревогу из-за правки об отмене надбавок учителям и увеличении рабочего времени до 40 часов в неделю, которые подали народные депутаты политической фракции "Голос" в проекту закона о среднем образовании. Педагоги считают, что это ухудшит условия труда.

В "Голосе" пояснили, что инициатива наоборот будет гарантировать высокую зарплату.

После этого профсоюз педагогов пригрозил забастовкой, если требования педагогов будут игнорировать.

Предложения партии "Голос" ввести 40-часовую рабочую неделю для учителей не поддержало также Министерство образования.

29 октября тысячи педагогов собрались на протест в Киеве, во время которого лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук пообещал, что его команда сделает все, чтобы минимальная зарплата учителей была повышена.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад сообщила, что части учителей все же повысят зарплаты.

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