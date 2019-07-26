Как приучить ребенка читать: опубликовано важные правила

Ученые советуют приучать малыша к книгам уже тогда, когда он еще не родился. Находясь в утробе, ребенок отлично слышит и понимает, что происходит вокруг.

Как пишет Наша мама, при выборе литературы беременным женщинам следует учитывать тематику книг, ведь это приведет предпочтения ребенка во взрослой жизни.

Важно также и читать вместе с детьми.

"Будьте настойчивые, даже если ребенок капризничает, но сначала определи причину его недовольства. Возможно, ему больше по душе сказки о животных, а не о принцессах. Ребенку всегда будет проще получить удовольствие от чтения, если ты будешь подбирать литературу, которая его вдохновляет" , – говорится в сообщении.

Можно ориентироваться на любимые фильмы и мультфильмы. Существует множество кинокартин по мотивам книг. Например, Мэри Поппинс или Волшебник из страны Оз. Если ребенок увлечен просмотром какого-то мультфильма, то в следующий раз его можно порадовать новой книгой с любимыми героями.

"Стоит водить малыша в библиотеку. Вы можете вместе с малышом заполнить карточку, и тогда он почувствует свою значимость и "взрослость", – говорится в сообщении.

И в завершение, можно выделить ребенку полку в книжном шкафу и позволить заполнить ее книгами, которые ему очень нравятся.

Чтение для детей Национальная библиотека Украины для детей

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты дали советы, чем занять ребенка на летних каникулах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!