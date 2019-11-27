Как правильно воспитать вундеркинда: опубликовано советы для родителей

Воспитание вундеркинда должно отличаться от общепринятого. Нужно давать малышу максимальный простор для творчества, чтобы дать толчок развитию его мышлению.

Общаться с ребенком-вундеркиндом придется больше, чем с другими. Ему интересно и жизненно необходимо говорить с кем-то, спорить, играть, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Наша мама.

Стоит не забывать и о физическом развитии ребенка: малыш с высоким потенциалом способен уделять время и интеллектуальным занятиям, и спорту. Спорт развивает координацию, выносливость, помогает справляться с нагрузками и стрессом, повышает самооценку и, конечно, положительно влияет на здоровье.

"Помните – переутомление может привести к нервным срывам и проблемам со здоровьем. Следи, чтобы твой ребенок отдыхал достаточное количество времени", – говорится в сообщении.

Также следует не управлять ребенком. Он должен принимать решения самостоятельно. Стоит использовать повседневные дела и будничные события для обучения ребенка. Все объяснять, обращать внимание малыша на окружающие явления, заставлять его ум работать.

Нужно объяснять ребенку, что школьные годы – это далеко не вся жизнь. Нужно тщательно осваивать общеобразовательную программу, пытаться, но – смотреть в будущее и стремиться вперед, не обращая внимания на недовольных окружающих.

Также не нужно отрекаться современных технологий. Компьютер – не только и не столько способ развлечься, но и отличный помощник в обучении.

Не следует жертвовать собой ради успешного будущего своего ребенка. Ведь подражание родителям – главный воспитательный фактор. Ребенок должен стремиться достичь уровня успешных, занятых родителей.

портал Акцент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как родители могут помочь ребенку в учебе.

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