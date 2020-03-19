Эксперт по вопросам образования программы U-LEAD с Европой Сергей Дятленко дал полезные советы, как правильно организовать дистанционное обучение, чтобы оно давало результат.

Как написал педагог на Facebook-странице, дистанционно учатся только единицы, потому что ученикам некогда и скучно, а учителям негде взять опыта, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Эксперт посоветовал, как правильно организовать дистанционное обучение для школьников Everest

Поэтому Дятленко посоветовал, что делать, чтобы дистанционное образование было организованным и интересным:

введение дистанционного обучения для учащихся начальной школы возможно лишь при домашней поддержке взрослых;

в школе следует создать центр, где будут собраны все материалы и задания, которые раздают ученикам все учителя;

чтобы избежать перегрузок, задания и материалы нужно отправлять по определенному расписанию;

задания для школьников должны быть интересными. Иначе они перестанут их выполнять на следующей неделе. А сколько продлится карантин – неизвестно;

дистанционное обучение – это не полноценный учебный процесс, поэтому не нужно ждать от учеников и родителей полного освоения тем согласно расписанию и календарному плану. Если учителя перегнут палку, то начнутся сбои Интернета, света, состояния здоровья или командировки к бабушкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине родители пожаловались на дистанционное обучение детей на карантине.

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