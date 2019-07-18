Как поступать в вуз: названы правила для абитуриентов из Крыма и Донбасса

Поступающие с неподконтрольных правительству территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма могут вступать в украинские высшие учебные заведения без паспорта, аттестата и ВНО.

Об этом сообщила Ирина Кравчук, и. о. начальника отдела организационного обеспечения и контроля Главного управления Директората высшего образования Министерства образования и науки Украины. По ее словам, возможность учиться по упрощенной системе предоставляют абитуриентам образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина", пишет Укринформ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Работа центров началась 3 июня и продлится до 27 сентября. Список образовательных центров есть на сайте Министерства образования и науки Украины, а также – на Доступное образование", – отметила Кравчук.

Если абитуриент имеет результаты ВНО или украинский аттестат, он тоже может воспользоваться упрощенной процедурой. Фамилия каждого поступающего с оккупированных территорий обязательно зашифровывается.

По словам Кравчук, если абітурієнти не имеют возможности подать в указанные сроки документы о зачислении, то можно поступить на контракт до 26 сентября. А уже после зачисления написать заявление о переводе на бюджетную форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, знание английского языка станет обязательным условием вступления в вузы Украины.

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