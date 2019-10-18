Как помочь ребенку развить уверенность в себе

Уверенность в себе является важной составляющей жизни успешного человека.

Время от времени окружающий мир влияет на детей так, что они начинают в себе сомневаться.

Что же делать, если ребенок не чувствует в себе уверенность и как ему помочь?

pixabay.com

Greatergood magazine опубликовал мнение Эйлин Кеннеди-Мур, клинического психолога и автора книг о чувствах и дружбе детей, которая рассказала, как вместо того, чтобы хвалить детей, чтобы они повысили свою самооценку, помочь им избавиться от чрезмерной сосредоточенности на себе.

Кажется, что решением проблемы неуверенности ребенка в себе можно решить щедрой похвалой, однако, как оказалось, это далеко не так. Исследования Эдди Браммельман показали, что постоянная похвала со временем может наоборот ухудшить самооценку ребенка. Это может показаться нелогичным, но вместо уважения к себе у самокритичных детей снижается самоконтроль. Ребенок может перестать здраво оценивать себя и неправильно принимать мнение окружающих.

Но что же тогда делать, если не хвалить?

Вместе с ребенком переключайтесь с сильной сосредоточенности на себе на другие аспекты жизни.

1. Жить настоящим

Помогите своему ребенку сосредотачиваться на настоящем моменте, не оглядываться на ошибки прошлого и не корить себя за то, что уже не исправить, но обязательно делать выводы.

2. Погружаться в открытие новых навыков и хобби

Очень важно иметь дело, в которое можно погрузиться с головой и получать от этого удовольствие. Во-первых, это помогает отвлечься от нагнетающих мыслей. Во-вторых, понимание, что ты в чем-то хорош повышает самооценку.

pixabay.com

3. Научиться проявлять сострадание

Сострадание — это забота о тех, кто страдает в сочетании с желанием помочь. Сострадание помогает ребенку чувствовать себя лучше, помогая другим.

4. Испытывать гордость за себя и других

Чувствовать гордость за добрые и искренние поступки. Именно это помогает ребенку понять, что поступая хорошо, он может чувствовать себя лучше.

5. Восхищаться обычным вещам

Испытывать радость от простых мелочей, именно эта черта делает жизнь намного проще и счастливее, ведь из-за постоянного потока разных дел, порой не только дети, но и каждый из нас перестает восхищаться тем, какой прекрасный мир вокруг.

pixabay.com

Помните, что возможность отпустить вопрос "Достаточно ли я хорош?" создает возможность открыть перед собой более насыщенную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, как защитить своего ребенка от педофила.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!