Как подготовиться к ВНО по украинской литературе: список фильмов и аудиокниг

С помощью фильмов и аудиокниг можно вспомнить материал по литературе, если недостаточно времени, чтобы перечитывать произведения.

Такая подборка по украинской литературе сможет помочь обработать большое количество информации, которую нужно для ВНО, – изучить новое и вспомнить то, что учил ранее, пишет Всеосвіта.

"Некоторые из произведений велики, чтобы их перечитывать. Некоторые могут быть скучными для учащихся. В таких случаях на помощь приходит Youtube. Многие произведения украинской литературы были экранизированы, а некоторые и записаны в аудиоформате", – говорится в сообщении.

Большинство фильмов по мотивам произведений не совсем совпадает с книгами, однако это отличный способ вспомнить основные сюжетные линии и имена героев. А для тех, кто не читал определенные произведения – это возможность хотя бы войти в курс дел.

Итак, приводим подборку фильмов и аудиокниг:

Ой, Мороз Морозенко

Дума о Марусе Богуславке

Слово о полку Игоревом

Иван Котляревский "Энеида"

Иван Котляревский "Наталка Полтавка"

Тарас Шевченко "Катерина"

Пантелеймон Кулиш "Черная рада"

Иван Нечуй-Левицкий "Кайдашевая семья"

Панас Мирный "Разве ревут волы, когда ясли полны?" (Аудиокнига)

Иван Карпенко-Карый "Мартын Боруля"

Михаил Коцюбинский "Тени забытых предков"

Иван Франко "Захар Беркут"

Василий Стефаник "Каменный крест" (аудиокнига)

Леся Украинка "Лесная песня"

Николай Волновой "Я (Романтика)" (аудиокнига)

Валерьян Пидмогильный "Город" (аудиокнига)

Николай Кулиш "Мина Мазайло"

Александр Довженко "Зачарованная Десна"

Олесь Гончар "Модри Камень" (аудиокнига)

Григор Тютюнник "Три кукушки с поклоном" (аудиокнига)

Иван Багряный "Тигроловы"

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован график ВНО-2020 по всем предметам

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram