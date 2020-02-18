Школа для девушек Burgess Hill в Великобритании составила список 50 вещей, которые девушки должны сделать до пятилетнего возраста, чтобы помочь детям избавиться гаджетозависимости.
С помощью этих дел педагоги хотят остановить ожирение у детей до достижения ими начальной школы. В список вошло скалолазание по деревьям, танцы под дождем и т.д., пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть целый список доскролльте до конца страницы).
Детей также поощрили к выпеканию тортов, качению по холмам и охоты на клевер с четырьмя листьями.
Школьная власть сообщила, что список будет разослан всем родителям, дети которых будут посещать учебное заведение. Однако выполненные задания не является обязательным условием в школу.
Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий
mivmeste.in.ua
"Мы надеемся, что наш список вдохновит девушек и их семьи выйти и изучить окружающий мир", – рассказала директор школы миссис Лейбурн.
Итак, приводим топ-50 вещей, которые девушки должны выполнить до пятилетнего возраста:
запустить воздушного змея,
испечь торт,
приготовить смузи,
построить логово,
поздороваться на другом языке,
смешать зелья,
написать письмо,
посетить музей,
подняться на дерево,
создать мини-сад,
покататься на вершине автобуса,
спуститься на водной горке,
ездить на велосипеде,
танцевать под дождем,
высиживать птенца,
поехать куда-то на поезде,
сделать бумажный самолет,
вырастить растение,
посетить ферму,
поплавать в море,
вырастить собственную бабочку,
построить песчаный замок,
играть в футбол,
держать червя,
погладить собаку,
сходить на фейерверк-шоу,
построить башню выше, чем ребенок,
нарисовать мелом граффити на стене,
устроить ночной пикник,
катиться, как яйцо,
покрыть чем-то камень,
создать собственную книгу,
рассказать шутку,
подняться на холм,
охотиться на клевер с четырьмя листьями,
поиграть в классики,
устроить водные битвы,
приготовить грязевые пироги,
накормить уток,
помыть машину,
пожарить зефир,
поиграть на пляже,
сделать записку,
увидеть звезды ночью,
поймать рыбу,
сделать слизь,
прыгать на кровати,
играть в прятки,
переодеваться целый день,
катиться с холма.
Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий
Daily Mail
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