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Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий

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Школа для девушек Burgess Hill в Великобритании составила список 50 вещей, которые девушки должны сделать до пятилетнего возраста, чтобы помочь детям избавиться гаджетозависимости.

С помощью этих дел педагоги хотят остановить ожирение у детей до достижения ими начальной школы. В список вошло скалолазание по деревьям, танцы под дождем и т.д., пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть целый список доскролльте до конца страницы).

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Детей также поощрили к выпеканию тортов, качению по холмам и охоты на клевер с четырьмя листьями.

Школьная власть сообщила, что список будет разослан всем родителям, дети которых будут посещать учебное заведение. Однако выполненные задания не является обязательным условием в школу.

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий

mivmeste.in.ua

"Мы надеемся, что наш список вдохновит девушек и их семьи выйти и изучить окружающий мир", – рассказала директор школы миссис Лейбурн.

Итак, приводим топ-50 вещей, которые девушки должны выполнить до пятилетнего возраста:

  • запустить воздушного змея,

  • испечь торт,

  • приготовить смузи,

  • построить логово,

  • поздороваться на другом языке,

  • смешать зелья,

  • написать письмо,

  • посетить музей,

  • подняться на дерево,

  • создать мини-сад,

  • покататься на вершине автобуса,

  • спуститься на водной горке,

  • ездить на велосипеде,

  • танцевать под дождем,

  • высиживать птенца,

  • поехать куда-то на поезде,

  • сделать бумажный самолет,

  • вырастить растение,

  • посетить ферму,

  • поплавать в море,

  • вырастить собственную бабочку,

  • построить песчаный замок,

  • играть в футбол,

  • держать червя,

  • погладить собаку,

  • сходить на фейерверк-шоу,

  • построить башню выше, чем ребенок,

  • нарисовать мелом граффити на стене,

  • устроить ночной пикник,

  • катиться, как яйцо,

  • покрыть чем-то камень,

  • создать собственную книгу,

  • рассказать шутку,

  • подняться на холм,

  • охотиться на клевер с четырьмя листьями,

  • поиграть в классики,

  • устроить водные битвы,

  • приготовить грязевые пироги,

  • накормить уток,

  • помыть машину,

  • пожарить зефир,

  • поиграть на пляже,

  • сделать записку,

  • увидеть звезды ночью,

  • поймать рыбу,

  • сделать слизь,

  • прыгать на кровати,

  • играть в прятки,

  • переодеваться целый день,

  • катиться с холма.

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Родители и дети
Теги
дети ребенок
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