Школа для девушек Burgess Hill в Великобритании составила список 50 вещей, которые девушки должны сделать до пятилетнего возраста, чтобы помочь детям избавиться гаджетозависимости.

С помощью этих дел педагоги хотят остановить ожирение у детей до достижения ими начальной школы. В список вошло скалолазание по деревьям, танцы под дождем и т.д., пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть целый список доскролльте до конца страницы).

Детей также поощрили к выпеканию тортов, качению по холмам и охоты на клевер с четырьмя листьями.

Школьная власть сообщила, что список будет разослан всем родителям, дети которых будут посещать учебное заведение. Однако выполненные задания не является обязательным условием в школу.

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий mivmeste.in.ua

"Мы надеемся, что наш список вдохновит девушек и их семьи выйти и изучить окружающий мир", – рассказала директор школы миссис Лейбурн.

Итак, приводим топ-50 вещей, которые девушки должны выполнить до пятилетнего возраста:

запустить воздушного змея,

испечь торт,

приготовить смузи,

построить логово,

поздороваться на другом языке,

смешать зелья,

написать письмо,

посетить музей,

подняться на дерево,

создать мини-сад,

покататься на вершине автобуса,

спуститься на водной горке,

ездить на велосипеде,

танцевать под дождем,

высиживать птенца,

поехать куда-то на поезде,

сделать бумажный самолет,

вырастить растение,

посетить ферму,

поплавать в море,

вырастить собственную бабочку,

построить песчаный замок,

играть в футбол,

держать червя,

погладить собаку,

сходить на фейерверк-шоу,

построить башню выше, чем ребенок,

нарисовать мелом граффити на стене,

устроить ночной пикник,

катиться, как яйцо,

покрыть чем-то камень,

создать собственную книгу,

рассказать шутку,

подняться на холм,

охотиться на клевер с четырьмя листьями,

поиграть в классики,

устроить водные битвы,

приготовить грязевые пироги,

накормить уток,

помыть машину,

пожарить зефир,

поиграть на пляже,

сделать записку,

увидеть звезды ночью,

поймать рыбу,

сделать слизь,

прыгать на кровати,

играть в прятки,

переодеваться целый день,

катиться с холма.

Как отучить ребенка от гаджетов: составлен топ-50 интересных занятий Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые показали мозг ребенка во время чтения книги и игры на планшете.

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