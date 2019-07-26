Как оценки в школе влияют на мотивацию ребенка: педагог дала ответ

Если ребенок старательно выполняет задания, ожидает высокой оценки, то уровень дофамина возрастает. Когда ожидания не происходят – он падает. Если эта ситуация происходит каждый день, то желание учиться у ребенка исчезает.

Об этом рассказала заместитель директора ООО "УВК" Новопечерские школа ", тренерка программы переподготовки учителей начальных классов Общественного союза "Освітория" Марина Пристинськая, пишет Освіта Нова.

По ее словам, именно дофаминовая система отвечает за желание исследовать и познавать что-то новое. Соответственно, уровень дофамина влияет на то, готовы ли дети познавать новый мир и учиться.

"Если у ребенка есть проблемы с учебой, они могут быть вызваны даже физиологией. Можно выявить проблему и устранить ее, то и ошибок станет значительно меньше. Например, чем меньше ребенок двигается, тем медленнее развивается его мозг", – отметила Пристинськая.

Из-за малой подвижности также могут возникнуть проблемы с координацией движений. Как следствие, ребенок будет писать "как курица лапой". А если уделять слишком много внимания каллиграфии, то не будет хватать сил и энергии на осмысление того, что пишет и это станет причиной постоянных ошибок.

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"До 6-ти лет следует обеспечить ребенка возможностью много двигаться, играть в ролевые игры со сверстниками и мечтать. А различные курсы и кружки отбирают у ребенка время на себя. Не следует дошкольников этим загружать", – отметила педагог.

Ученые отмечают, что нет ленивых детей. Просто есть периоды, когда они все неприятные задания откладывают на потом. Но это нужно ребенку для переосмысления информации.

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