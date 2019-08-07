Как остановить буллинг учителя: стоп, травля!

"Мені урвався терпець, я жорстко відповіла своїм кривдникам і все вилилося в конфлікт із батьками" – як тримати себе в руках, коли учні глузують з тебе? Коли в соцмережах постять ганебні картинки або коментарі? Чи регулярно зривають уроки, влаштовують капості та відверто знущаються? Проект Pro. Школу порушує питання булінгу вчителів і сьогодні поговоримо про випадки цькування в мережі та як учителю правильно реагувати на булінг.

А головне – як його попередити та зупинити ще на самому початку. Та чи можна це зробити взагалі?

Ще 2017 року в Україні зафіксували 109 тисяч звернень до психологів з приводу цькування. Із цих звернень 29% надійшло від учителів. Стати жертвою знущання не складно. Часто, для цього не потрібна навіть якась вагома причина. Учителя можуть зневажати, не любити, але переслідувати починають далеко не завжди. Проте, якщо це вже сталося, то варто чітко усвідомити для себе – це таки булінг і час діяти.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЩО ВАС БУЛЯТЬ?

Вас регулярно висміюють, ображають або переслідують. Булінг це не поодиноке явище та випадок. Регулярність знущань та образ – головна ознака булінгу. Агресор постійно шукає приводу для конфлікту та поводиться зухвало. Для булінгу вчителів потрібна не лише жертва, а й глядачі – саме так агресор демонструє свою перевагу та певним чином, закриває свої психологічні потреби. Ви щодня відчуваєте тиск, не хочете йти на роботу та перебуваєте в постійному стресі. Вас можуть образити в будь-який момент без вагомої причини та не залежно від ваших дій. Булінг – це постійна гра на сцені, кожен ваш рух та вчинок відстежують та оцінюють. І ви, як жертва, ніби ходите по замінованому полю.

На перший погляд, усе логічно і зрозуміти, що вчитель став жертвою булінгу – просто. Але це лише здається. За даними опитування, яке провів БО "Фонд Максима Степанова", 92% учителів ніколи не зверталися за допомогою до психолога чи психотерапевта. Але самостійно розв’язати такі проблеми, як булінг учителів – майже не можливо, необхідна командна робота спеціалістів. Що ж може зробити сам учитель? Спробуємо, розібратися.

БУЛІНГ: ІНСТРУКЦІЯ З ЛІКВІДАЦІЇ

"Я не могла повірити в те, що діти наді мною просто знущаються, що це така гра. Довго намагалася виправити ситуацію. Хіба діти можуть зневажати так відверто вчителів? Я намагалася припинити смішки в класі, пробувала бути і суворою, і доброю, але нічого не допомагало. Я стала просто посміховиськом, ніколи не подумала би, що зі мною таке станеться" Іванна, учителька біології

"Якось мені налили клею в гаманець, а наступного дня вже закидали в сумку жуйки та виливали на стілець рідину з унітаза, це було вже занадто" Світлана, учителька математики

"Усе почалося з жартів у моїх соцмережах, але вилилося в якийсь флеш-моб: познущайся з учителя, мені постійно надсилали гидкі фотографії, писали образи та дзвонили на телефон посеред ночі. Я не могла повірити, що все це роблять мої діти" Оксана, класний керівник

Як уберегти себе від подібних ситуацій та що робити, коли булінг учителів уже набирає обороти? Чи в стані педагог самостійно зупинити цей двигун? Є світло у кінці тунелю – булінг можна попередити та навіть ліквідувати. Звісно, краще і необхідно це робити гуртом – з психологом, батьками та адміністрацією школи. Але є певні важелі, на які вчитель може натиснути і сам.

Що ж робити, коли вас булять учні?

Усвідомте, що ви – жертва булінгу. Усі ці відмовки "це стається з усіма", "діти є діти" та "не варто на таке звертати уваги" не допоможуть, ситуації не змінять і вам ніяк не зарадять. Перше, що ви маєте зробити – чітко зрозуміти, що над вами відверто знущаються. Не панікуйте та не закривайтеся в собі. Зараз вам необхідно поговорити про це з рідними або навіть колегами, без попередніх висновків, просто поділитися своїми емоціями та переживаннями. Один у полі не воїн, а булінг учителів – явище давно не нове та точно не привід соромитися. Визначте, хто з дітей – лідер. Та спробуйте налагодити з ним контакт. Булінг учителів часто починається з того, що дитині потрібно встановити свій авторитет серед однокласників. І вона обирає найлегший, на її думку, спосіб. Можливо, варто більше уваги приділяти цій дитині чи спитати на перерві, як в неї справи, поцікавитися, який фільм їй сподобався з останніх. Важливо потоваришувати з учнем, досить важко булити тих, з ким у тебе є певний зв’язок. Інколи навіть проста посмішка чи підморгування на уроці можуть стати кроком до примирення. Влаштуйте для дітей конкурс чи змагання на уроках, спробуйте направити їх цікавість, сили та енергію на здорову конкуренцію. Організуйте "клуб інтересів" – дійсно цікаву програму обговорень сучасних фільмів, книг, серіалів, подій, щоб знайти для дітей спільні теми та об’єднати їх довкола чогось іншого, а не булінгу вчителів. Встановить чіткі "правила гри" – разом із учнями створіть свій кодекс поведінки та взаємної поваги в класі. Якщо хтось порушуватиме цей кодекс – він потрапить у немилість до всіх учнів. Встановіть відеоспостереження в класі, якщо дозволяють кошти та адміністрація. Це допоможе в гострих ситуаціях запобігти випадкам булінгу та стримати дітей. Будьте в постійному діалозі з колегами та дирекцією школи, тримайте їх в курсі ситуації.

ДІАЛОГ – ЯК ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

Не всі проблеми можна вирішити балачками. Звісно, інколи розмови не приносять користі і потрібні заходи, які врегулюють відвертий булінг учителів. Але зараз ми говоримо про запобігання конфліктам та побудову стосунків із дітьми на рівні поваги. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашому класі знущання не мали шансу, психологи радять:

Поважати дітей та вести із ними діалог на рівних. Ієрархія лише розпалює агресію та провокує. Не намагайтеся бути кращими та суворими. Мотивація та заохочення працюють значно краще, ніж залякування та страх. Говоріть із дітьми, цікавтеся їх інтересами, успіхами, підтримуйте та відмічайте їх найменші успіхи. Звертайте увагу на тих дітей, навіть коли вони поводять себе не найкращим чином. Спокійно пояснюйте, чому це недоречно, обґрунтовуйте, що це потрібно не лише вам, а усьому класу. Не ігноруйте булінг учителів та реагуйте на будь-який прояв неповаги і образи. Чітко і спокійно пояснюйте, що це неприйнятно і ви не будете цього терпіти. Булінг має стати табу в класі та кожен учень має зрозуміти його руйнівні наслідки. Можете провести спільне заняття з психологом. Зрозумійте природу та причину булінг – з’ясуйте, чому дитина так поводиться і спробуйте знайти механізми впливу на неї. Звертайтеся за моральною та психологічною підтримкою до педколективу, дирекції та психолога школи. Не нехтуйте цим.

І варто пам’ятати, що закон – на боці вчителів. Випадки булінгу це не про сором та профнепридатність, це серйозна проблема, яка має безліч причин. Чому так стається? Бо в Україні давно падає престиж професії вчителів і про це ми говорили минулого разу в блозі Pro.Школу. Якщо ж ви знаєте про випадки булінгу або маєте свої питання стосовно роботи в школі – нагадуємо, що в Україні вже працює безкоштовна онлайн-консультація вчителів на сайті proshkolu.com. Ви можете зайти на сайт та залишити свій запит, аби юристи та психологи допомогли вам знайти рішення.

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