Учительница информатики в лицее "Сихівський" во Львове Оксана Пасечник опубликовала шесть стратегий эффективного обучения школьников во время карантина.
Как написала женщина на Facebook-странице, все больше педагогов и родителей начинают понимать, что проблема дистанционного обучения не в технологиях, а в недостаточном понимании того, что научить невозможно. Школьникам нужно самим хотеть научиться, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
Пасечник отметила, что мало прочитать предоставлен в школе текст или прослушать видеоурок. Поэтому учительница опубликовала информацию о том, как эффективно организовать обучение детям.
Как организовать обучение на карантине: учительница опубликовала стратегии
АиФ-Украина
Распределение во времени
Следует распределять учебную деятельность относительно равномерно: не один день перед зачетом пытаться обработать все темы, а постепенно, каждую неделю/день. При этом следует постоянно повторять/актуализировать предыдущий материал после перерыва. Очень важно не просто перечитывать/пересматривать повторно, а вспоминать.
Вам будет казаться, что так сложнее, чем сесть и за один раз все изучить. Это действительно сложнее, но только так можно что-то выучить. Поэтому распорядок дня и стратегическое планирование в соответствии с поставленными целями – очень важны.
Припоминание
Нужно не перечитывать/пересматривать материал повторно, а пытаться вспомнить. А тогда сверить, правильно ли получается. Можно проходить тесты (Classtime и Learningapps). Чтобы проверять себя можно создавать флэш-карты (Quizlet и Studystack). Когда убедились, что изучили, – откладывайте карточку и сосредоточивайтесь на тех, что остались. Для эксперимента можете попробовать фиксировать, сколько карточек изучили с первого раза, второго или третьего.
Украинская учительница опубликовала шесть стратегий обучения на карантине
Запорожская областная государственная администрация
Углубление
Во время просмотра видео постоянно анализируйте, как это связано с тем, что вы уже знаете. Если не знаете – читаете предыдущий параграф, словарь, ищете в Интернете. Двигаться дальше не стоит, пока не понимаете содержание текущего материала.
Переплетение
Не нужно сидеть над одним предметом/заданием/темой слишком долго. Стоит переключаться между деятельностями и способами мышления. Только не слишком часто – здесь поможет метод "помидора". Попробуйте чередовать сосредоточенность и рассеянное внимание, изучение различных предметов и различных видов заданий: точные задачи и творческие проекты.
Конкретные примеры
Не просто читайте/слушайте, а ищите примеры. Если в учебнике/уроке уже есть примеры/иллюстрации, то ищите собственные. Примерами можно делиться. Например, на доске Padlet. Ищите, чем это пригодится в жизни.
Двойное кодирование
Полученную информацию нужно зафиксировать в иной форме, чем получили. То есть услышали/прочитали: сделайте конспект, таблицу, схему, инфографику (Canva и другие). Тренируйтесь и делать обратное – строить связный рассказ по этим графическим образам.
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