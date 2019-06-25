Как образование влияет на престиж будущей работы

Благотворительная организация социальной мобильности Британии сообщает: в профессиях, которые требуют высшего образования, доминируют люди, закончившие частные школы и университеты Оксфорда и Кембриджа. Об этом пишет служба ВВС на своем сайте.

Комиссия Sutton Trust и Social Mobility проанализировала уровень образования 5000 человек на высших должностях. Оказалось, что эти влиятельные люди имели в пять раз больше шансов получить частное образование по сравнению с обычным населением.

В исследовании "Elitist Britain" приняли участие 5000 отличников, занимающихся бизнесом, политикой, СМИ, общественными организациями, творческими индустриями и спортом. В нем не указаны отдельные лица, но делается вывод о том, что "власть принадлежит узкой части населения - 7%, которые посещают частные школы, и 1%, которые заканчивают Оксфорд и Кембридж", пишет ВВС.

Служба отмечает, что большинство нынешних чиновников судебной власти, дипломатической службы, вооруженных сил и государственных органов - это бывшие учащиеся государственных школ.

Современные поп-звезды посещали частные школы чаще, чем проректоры университетов: 20% по сравнению с 16%.

Что касается общего "разрыва во власти", то в докладе говорится, что в элитных кругах имели частное образование 39% людей по сравнению с 7% простого населения.

BBC сообщает также, что битва за лидерство Консервативной партии ведется между двумя выпускниками Оксфорда - и эти цифры показывают, что контингент Оксфорда и Кембриджа остается заметным в сферах политики, права и формирования общественного мнения в СМИ.

Но влияние Оксфорда и Кембриджа на Палату общин остается значительным. Среди председателей избранных комитетов каждый третий - "Оксбридж".

Самое поразительное в том, что 24% этой топ-группы учились в Оксфорде и Кембридже, в то время как только 19% работающего населения в целом учились в университетах, сообщает служба ВВС.

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