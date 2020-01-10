Как легко изучать математику: названы лучшие YouTube-каналы

Кандидат физико-математических наук Ирина Егорченко составила список YouTube-каналов, которые помогут изучить математику и понять, что этот предмет является достаточно интересным.

Как рассказала експертка, большинство каналов – англоязычные. Однако благодаря анимации и формулам, они понятны даже без хорошего знания языка, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на ZN.UA.

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Есть интересные видео о рождественской теореме Ферма, о том, почему в школе 500 лет не изучают формулу решения кубических уравнений, о визуализации золотого сечения и о кубике Рубика в форме бутылки Кляйна.

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С видео на этом канале можно узнать, почему 1+2+3+...=-1/12, о землетрясениях, о ключе к гипотезе Римана, объяснения математических анекдотов и почему 0!=1. Канал выпустил несколько видео о числе π в честь того, что достиг 3,1415 ... (примерно π) миллиона подписчиков.

Как легко изучать математику: YouTube-каналы www.theaustralian.com.au

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Интересно рассказывают о визуализации турбулентности и кватернионов. А также можно получить ответ на вопрос, почему площадь тени от сферы в четыре раза меньше, чем площадь сферы.

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Здесь можно увидеть видео парадокс Банаха-Тарского, которое изменит представление о математике.

В рамках проекта "Увлекательная наука для школьников" Егорченко записала 14 микролекций с популярной математики, которые можно посмотреть по ссылке: о математических моделях, применении математики в жизни, математике скоростей, о хаосе и фракталах, об исторических и современных шифрах, о логарифмах в финансовой математике и природе и о якобы простых задачах, которые математики не могли решить иногда сотни лет.

Также в Интернете есть множество математических лекций, но Егорченко порекомендовала две. Первая – "Математика дает нам крылья" профессора Стэнфордского университета Маргот Герритсен о применении математики для различных видов человеческой деятельности. Вторая – "Скрытые размерности: исследование гиперпространства"– о понимании и исследовании многомерных пространств и о восприятии многомерных пространств художниками.

Как легко изучать математику: названы лучшие YouTube-каналы Произведения для души. хобби

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось о 5 учебных Youtube-каналов на украинском.

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