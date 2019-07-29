Как быстро собрать детей в школу: американка придумала интересный способ

Женщина из США придумала систему "четырех контейнеров" для быстрых сборов детей в школу.

Все члены ее семьи ложатся спать поздно и утренние приготовления к школе всегда занимают много времени и сил, пишет Мел со ссылкой на издание Popsugar.

"Первый контейнер для ключей женщина размещает на стол для завтрака, чтобы после него никто не забыл свои ключи. У входной двери второй ящик, который включает в себя кошельки и третий – для рюкзаков. Четвертый ящик находится рядом с кроватью и там лежит одежда, которая нужна с утра", – говорится в сообщении.

Все необходимые вещи собираются вечером и утром тратится меньше времени на сборы. Таким образом каждое утро можно сэкономить 20 минут.

"Каждый член нашей семьи несет ответственность за то, чтобы положить свои предметы в ящики. Это занимает 5-10 минут перед сном. Плюс, система помогает поборить утренний стресс", – рассказывает женщина.

Школьница ЧЕline

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