Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Как будут внедрять новое украинское правописание: Минобразования утвердит план

148 Читать материал на украинском

План мероприятий Министерства образования и науки по внедрению новой редакции Украинскрнр правописания будет разработан к 16 сентября.

Как говорится в приказе ведомства, учителям школ и преподавателям высших учебных заведений разработают методические пособия по применению украинского правописания в редакции 2019 года, пишет Освіта.ua.

Новости
Правила нового украинского правописания не введут на ВНО: в чем дело

"План внедрения новой редакции правописания разрабатывается специально межведомственной комиссией совместно с Национальной академией наук и Национальной академией педагогических наук", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинский центр оценивания качества образования в течение пяти следующих лет поручено использовать в задачах ВНО нормы украинском правописания, которые не претерпели изменений.

Новое украинское правописание

Новое украинское правописание

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, иметь 12-летней школьницы подала в суд на Кабмин из-за новое правописание.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы