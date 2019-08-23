Как будут внедрять новое украинское правописание: Минобразования утвердит план

План мероприятий Министерства образования и науки по внедрению новой редакции Украинскрнр правописания будет разработан к 16 сентября.

Как говорится в приказе ведомства, учителям школ и преподавателям высших учебных заведений разработают методические пособия по применению украинского правописания в редакции 2019 года, пишет Освіта.ua.

"План внедрения новой редакции правописания разрабатывается специально межведомственной комиссией совместно с Национальной академией наук и Национальной академией педагогических наук", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинский центр оценивания качества образования в течение пяти следующих лет поручено использовать в задачах ВНО нормы украинском правописания, которые не претерпели изменений.

Новое украинское правописание 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, иметь 12-летней школьницы подала в суд на Кабмин из-за новое правописание.

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