Как будут отмечать День студента-2019 в Киеве: обнародован топ самых интересных мероприятий

День студента в Украине традиционно будут отмечать 17 ноября. В честь праздника для молодежи в Киеве придумали немало интересных мероприятий.

Часто студенты не идут на обучение, а отдыхают в клубах или общежитиях. Однако можно и интереснее провести этот день, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на 24 канал.

Так, 16 ноября в 21:00 на ВДНХ пройдет музыкальный фестиваль STUDANSE. Организаторы обещают два больших павильона, фуд-корты, караоке и лучших электропоп исполнителей Киева. Среди приглашенных гостей: KYIVSTONER, Курган & Агрегат, SELECTA. Билеты можно заказать по ссылке.

В 23:00 16 ноября в "ATLAS" пройдет вечеринка STUDENT FAMILY. Один из лучших и крупнейших ночных клубов Киева готовит интересную программу специально ко Дню студента. Билеты заказывать здесь.

Как будут отмечать День студента в Киеве Concert.ua

Следующее интересное событие – подпольный стендап на ВДНХ, который состоится 17 ноября в 20:00. Если вам хочется приятно провести время, но танцы вам не по душе, хорошим вариантом будет вечер стендапа. К тому же выступать будут известные комики. Билеты заказывать по ссылке.

Студентов также может заинтересовать фестиваль "Загадочная Япония: культура, искусство, традиции", который начнется 17 ноября в 11:00 в арт-пространстве "Samskara". Фестиваль, который продлится месяц, каждую неделю предлагает новую выставку. Именно 17 ноября, все желающие смогут посетить экспозицию косплей, 3D-арты, VR-игры, аттракционы, выставки и чайные церемонии. Билеты заказывать здесь.

Не оставит равнодушным и Метроквест #3: лабиринт в киевской подземке. Участникам квеста будут давать задания, которые выполнять придется на линиях киевского метрополитена. Такие мероприятия позволят укрепить дружбу с одногруппниками и весело провести время. Квест начнется 17 ноября в 12:00. Билетызаказатьможно здесь.

Метроквест #3: лабиринт Kyiv.maps

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как отмечают День студента в мире и в Украине.

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