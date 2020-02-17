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Как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе: названы важные детали

1.1т
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26 мая состоится ВНО по украинскому языку и литературе. Тест содержит 58 заданий, на выполнение которых отведено 180 минут.

ДПА в форме ВНО должны обязательно составлять выпускники школ 2020 года, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Сертификационная работа состоит из трех частей:

  • "Украинский язык" (33 задания);

  • "Украинская литература" (24 задания);

  • "Собственное высказывание" (одна задача открытой формы).

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Выполненные задания первой и третьей частей будут засчитаны как результат государственной итоговой аттестации за образовательный уровень полного общего среднего образования для учащихся, которые в 2020 году завершают получения полного общего среднего образования.

На тестах будут представлены три формы задач:

  • Задание с выбором одного правильного ответа. Состоит из основы и четырех или пяти вариантов ответа, из которых только один правильный. Тест содержит 48 заданий этой формы, которые будут оценены в 0 или 1 балл.

  • Задание на установление соответствия. Состоит из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Тест содержит 9 заданий этой формы, которые будут оценены в 0, 1, 2, 3 или 4 балла.

  • Задание открытой формы с развернутым ответом. Предусматривает создание участником ВНО собственного аргументативного высказывания на дискуссионную тему. Оценивается от 0 до 20 баллов по критериям содержания и речевого оформления.

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Следует отметить, что работа, которая не соответствует теме собственного высказывания или имеет объем до 100 слов, будет оценена в 0 баллов.

Результаты ВНО по украинскому языку и литературе будут размещены на информационных страницах участников до 20 июня 2020 года.

Стало известно, как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе

Стало известно, как будет происходить ВНО по украинскому языку и литературе

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее назван график проведения ВНО-2020.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
украинский язык ВНО школа
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