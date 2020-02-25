Как будет происходить ВНО по математике: названы важные условия

Внешнее независимое оценивание по математике в 2020 году состоится 21 мая. Тест содержит 35 заданий, на выполнение которых отведено 180 минут.

Выпускники школ 2020 года, ученики и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений могут выбрать математику для прохождения ДПА в форме ВНО, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на УЦОКО.

Сертификационная работа состоит из заданий пяти форм:

Выбор одного правильного ответа. Задание состоит из основы и пяти вариантов ответа, из которых только один – правильный. Оценивается в 0 или 1 балл

Установление соответствия. Задание состоит из основы и двух колонок информации, обозначенных цифрами (слева) и буквами (справа). Оценивается в 0, 1, 2 или 3 балла.

Структурированное задание открытой формы с коротким ответом. Состоит из основы и двух частей и предусматривает решение задачи. Оценивается в 0, 1 или 2 балла.

Неструктурированное задание открытой формы с коротким ответом. Состоит из основы и предусматривает решение задачи. Оценивается в 0 или 2 балла.

Открытая форма с развернутым ответом. Состоит из основы и предусматривает решение задачи. Задача №33, 34 оцениваются в 0, 1, 2, 3 или 4 балла; задача №35 оценивается в 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6 баллов.

Участникам тестирования, которые сдают только ДПА в форме ВНО, будут зачисляться задача №1-30, 33, 34.

Результаты ВНО по математике будут размещены на информационных страницах участников по 12 июня 2020 года. Напомним, регистрация для участия в тестировании продлится до 24 марта.

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