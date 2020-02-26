Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что студенты из районов вблизи линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию.

Соответствующее решение Кабмин принял 26 февраля, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава правительства.

Так, ее размер составляет для студентов:

заведений профессиональной перед высшими образования – 890 гривен;

высших учебных заведений – 1180 гривен;

заведений профессионального передвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.

Напомним, в Украине выплачивают две стипендии: академическую (за успехи в учебе) и социальную. Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Кабмин расширил перечень студентов, которым будут выплачивать социальную стипендию Городецкая районная государственная администрация

Также социальную стипендию получают сироты и дети, лишенные родительской опеки, студенты (курсанты) вуза, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии учащимся.

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