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Кабмин расширил перечень студентов, которым будут выплачивать социальную стипендию

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Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что студенты из районов вблизи линии соприкосновения на Донбассе будут получать социальную стипендию.

Соответствующее решение Кабмин принял 26 февраля, сообщил в своем официальном Telegram-канале глава правительства.

Так, ее размер составляет для студентов:

  • заведений профессиональной перед высшими образования – 890 гривен;

  • высших учебных заведений – 1180 гривен;

  • заведений профессионального передвысшего и высшего образования из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – 2360 гривен.

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Напомним, в Украине выплачивают две стипендии: академическую (за успехи в учебе) и социальную. Соцстипендия уже выплачивается детям участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, родители которых умерли.

Кабмин расширил перечень студентов, которым будут выплачивать социальную стипендию

Кабмин расширил перечень студентов, которым будут выплачивать социальную стипендию

Городецкая районная государственная администрация

Также социальную стипендию получают сироты и дети, лишенные родительской опеки, студенты (курсанты) вуза, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, шахтеры и их дети, дети с инвалидностью и люди с инвалидностью I-III группы, и дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 году правительство не намерено увеличивать стипендии учащимся.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Донбасс Кабинет министров Украины университет образование
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