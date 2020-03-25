Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Кабмин назначил министром образования дочь скандального священника УПЦ МП

4.5т
Читать материал на украинском

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра образования на Любомиру Мандзий, дочь скандального священника УПЦ МП на Львовщине Степана Хомина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта. Ранее обязанности министра образования выполнял Юрий Полюхович, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", – отметила Мандзий.

Любомира Мандзий и Степан Хомин

Любомира Мандзий и Степан Хомин

В.и.о. министра родом из Львовщины. Работала директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации, начальником управления Государственной службы качества образования во Львовской области. 11 сентября 2019 года Мандзий назначили на должность заместителя министра образования Анны Новосад.

Напомним, в 2017 году ее отец Хомин закрыл двери церкви перед гробом с погибшим 27-летним бойцом АТО Владимиром Турчином. Военного не провели в последний путь колоколами и молитвами. Случай произошел во время похорона погибшего в городе Жовква Львовской области. Позже в УПЦ МП вступились за своего священника и отслужили панихиду за погибшим, а Филарет попросил прощения у родных, братьев павшего бойца и у общины города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН дали ответ, что будет с ВНО и вступительной кампанией из-за продолжения карантина.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Образование в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Оксана Воля
Тема
Образование в Украине
Персона
Любомира Мандзий
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
42
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Какая разница, кто её отец? Вы ещё статус ЧСВР (член семьи врага народа) введите, как при Сталине
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Моя Школа