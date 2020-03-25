Кабмин назначил министром образования дочь скандального священника УПЦ МП

Кабмин временно возложил исполнение обязанностей министра образования на Любомиру Мандзий, дочь скандального священника УПЦ МП на Львовщине Степана Хомина.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 марта. Ранее обязанности министра образования выполнял Юрий Полюхович, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое", – отметила Мандзий.

Любомира Мандзий и Степан Хомин

В.и.о. министра родом из Львовщины. Работала директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации, начальником управления Государственной службы качества образования во Львовской области. 11 сентября 2019 года Мандзий назначили на должность заместителя министра образования Анны Новосад.

Напомним, в 2017 году ее отец Хомин закрыл двери церкви перед гробом с погибшим 27-летним бойцом АТО Владимиром Турчином. Военного не провели в последний путь колоколами и молитвами. Случай произошел во время похорона погибшего в городе Жовква Львовской области. Позже в УПЦ МП вступились за своего священника и отслужили панихиду за погибшим, а Филарет попросил прощения у родных, братьев павшего бойца и у общины города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН дали ответ, что будет с ВНО и вступительной кампанией из-за продолжения карантина.

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