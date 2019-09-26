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Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

5.2т Читать материал на украинском

Ощадбанк запустил рекламу в соцсети, в которой призывает родителей безналично оплачивать поборы в школе.

Соответствующий пост со скриншотом объявления опубликовала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. В рекламе говорится, что через приложение Ощад 24/7 родители смогут платить за обучение, делать переводы на ремонт, день рождения завуча, новые учебники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"БОги или бОгини маркетинга решили показать всей стране, как безналично оплачивать 24/7 поборы в школу? Дно или еще нет? Ощадбанк, что это было?", – возмутилась Парфенова.

В соцсети люди бурно отреагировали на рекламу:

"А в назначении платежа так и писать "взятку директору, завучу или кто там еще"," Стыд!! Так мы "боремся" с коррупцией и поборами!!","Не могу даже слов подобрать. Шок", – написали пользователи.

Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

Скриншот комментариев

Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

Скриншот комментариев

Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

Скриншот комментариев

реклама Ощадбанка

реклама Ощадбанка

Facebook Tetiana Halych

реклама Ощадбанка

реклама Ощадбанка

Facebook Сергей Пасюта

Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разгорелся скандал из-за темнокожих студентов в Киеве.

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Место
Украина
Теги
поборы в школе "Ощадбанк"
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Колосовская Ирина
Колосовская Ирина
Коментар Ощадбанку щодо цієї ситуації. Ми вважаємо за необхідне вибачитись за пост щодо онлайн переказів, який був по різному трактований та викликав обговорення. Метою посту було підкреслити зручність проведення платежів онлайн. Будь-які платежі є більш зручними та контрольованими, коли проходять у безготівковій формі. Лише про це мала бути комунікація. Погоджуємось, що приклад платежів, який був використаний у промо-тексті, є неприйнятним. Ми приносимо вибачення і вже видалили цей пост.
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