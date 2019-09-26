Известный банк Украины опозорился на рекламе о поборах в школе

Ощадбанк запустил рекламу в соцсети, в которой призывает родителей безналично оплачивать поборы в школе.

Соответствующий пост со скриншотом объявления опубликовала в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" Алена Парфенова. В рекламе говорится, что через приложение Ощад 24/7 родители смогут платить за обучение, делать переводы на ремонт, день рождения завуча, новые учебники (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"БОги или бОгини маркетинга решили показать всей стране, как безналично оплачивать 24/7 поборы в школу? Дно или еще нет? Ощадбанк, что это было?", – возмутилась Парфенова.

В соцсети люди бурно отреагировали на рекламу:

"А в назначении платежа так и писать "взятку директору, завучу или кто там еще"," Стыд!! Так мы "боремся" с коррупцией и поборами!!","Не могу даже слов подобрать. Шок", – написали пользователи.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

реклама Ощадбанка Facebook Tetiana Halych

реклама Ощадбанка Facebook Сергей Пасюта

Скриншот

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