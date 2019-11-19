История Украины за 5 минут: ТНМК презентовал интересную анимацию

Министерство культуры, молодежи и спорта вместе с группой "Танок на майдане Конго" представили 5-минутный клип об истории Украины.

Видео обнародовали на YouTube-канале группы. В нем показана история развития украинского государства от большого взрыва до Революции Достоинства, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кадр из клипа ТНМК Скриншот

"ТНМК представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут от большого взрыва – к настоящему, транзитом через выдающиеся события в нашей истории," – говорится в подписи к ролику.

Видео уже посмотрели более 8 тысяч раз. Анимацию в клипе создал Саша Даниленко, автор текстов – Артем Полежака, музыка и вокал – Олег "Фагот" Михайлюта.

Кадр из клипа ТНМК Скриншот

Отмечается, что песня является частью проекта "Так работает память", в котором украинские музыканты посвящают свои новые треки памяти Даниила Дидика, 15-летнего украинского активиста, погибшего в феврале 2015 года во время теракта в Харькове.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писатели братья Капрановы записали полезное видео, в котором рассказывается об истории Украины за 10 минут.

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