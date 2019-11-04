История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

Известные писатели и общественные деятели братья Виталий и Дмитрий Капрановы записали полезное видео, в котором за 10 минут рассказывают понятно всю историю Украины.

Соответствующий ролик обнародовали на Youtube-канале "Имени Т.Г. Шевченко". В видео рассказывается, что уроки истории были самыми печальными по всем школьным предметам. Поэтому братья Капрановы решили интересно и коротко рассказать историю Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео условно разделили на две части: с одной стороны можно наблюдать за картой, на которой рассказывают основные события, а с другой – можно читать переписку в чате, где интересно подают полезные факты.

"Эти постоянные войны. Как их запомнить? Все эти князья, гетманы, писатели. Как их не перепутать? А мы вам скажем, что на самом деле история Украины боевая и оптимистичная. Рассказать ее можно всего за 10 минут вместе со всеми картами, восстаниями и гетманами", – говорится в видео.

Ролик набрал за 6 дней более 150 тысяч просмотров и 15 тысяч предпочтений. Пользователи сети отметили, что им понравилось видео и даже помогло школьникам в подготовке к внешнему независимому оцениванию. Однако некоторые отметили, что видео интересное, но для более глубокого изучения истории не годится, потому что нужно больше времени.

"Чрезвычайно интересное видео. Но, по моему мнению, чтобы изучить историю, имею в виду хотя бы для себя, то нужно больше времени", "Сдаю ВНО по истории, надеюсь, что все получится и это видео очень помогло", "А как же крещения Киевской Руси? И деятелей выдающихся не всех перечислили. Уж слишком кратко", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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