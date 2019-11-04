Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

982 Читать материал на украинском

Известные писатели и общественные деятели братья Виталий и Дмитрий Капрановы записали полезное видео, в котором за 10 минут рассказывают понятно всю историю Украины.

Соответствующий ролик обнародовали на Youtube-канале "Имени Т.Г. Шевченко". В видео рассказывается, что уроки истории были самыми печальными по всем школьным предметам. Поэтому братья Капрановы решили интересно и коротко рассказать историю Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео условно разделили на две части: с одной стороны можно наблюдать за картой, на которой рассказывают основные события, а с другой – можно читать переписку в чате, где интересно подают полезные факты.

Новости
"Человек стал человеком, когда Бог вдохнул в него душу": украинцев возмутил школьный учебник по истории

"Эти постоянные войны. Как их запомнить? Все эти князья, гетманы, писатели. Как их не перепутать? А мы вам скажем, что на самом деле история Украины боевая и оптимистичная. Рассказать ее можно всего за 10 минут вместе со всеми картами, восстаниями и гетманами", – говорится в видео.

Ролик набрал за 6 дней более 150 тысяч просмотров и 15 тысяч предпочтений. Пользователи сети отметили, что им понравилось видео и даже помогло школьникам в подготовке к внешнему независимому оцениванию. Однако некоторые отметили, что видео интересное, но для более глубокого изучения истории не годится, потому что нужно больше времени.

"Чрезвычайно интересное видео. Но, по моему мнению, чтобы изучить историю, имею в виду хотя бы для себя, то нужно больше времени", "Сдаю ВНО по истории, надеюсь, что все получится и это видео очень помогло", "А как же крещения Киевской Руси? И деятелей выдающихся не всех перечислили. Уж слишком кратко", – написали в комментариях.

История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

Скриншот комментариев

История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

Скриншот комментариев

История Украины за 10 минут: братья Капрановы записали полезное видео

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы десять простых вопросов по истории Украины, которые ставят в тупик украинских подростков.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Обучение" на OBOZREVATEL.

Темы
Обучение Школа
Персоны
Братья Капрановы Виталий Капранов Дмитрий Капранов
Место
Украина
Теги
История Украины школа видео
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ярослав Мудрый; ок. 978 — 20 февраля 1054, Вышгород) — князь ростовский (987—1010), князь новгородский (1010—1034), великий князь киевский (1016—1018, 1019—1054).Ярослав Владимирович — сын князя Владимира Святославича (из рода Рюриковичей) и полоцкой княжны Рогнеды Рогволодовны, отец, дед и дядя многих правителей Европы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, При Ярославе Владимировиче на Руси начали строить храмы, стали развиваться культура и образованность, выросла численность населения, Киев стал богатейшим городом, был составлен первый известный свод законов русского права, который вошёл в историю как «Русская правда». Ярослав Мудрый построил дружеские отношения со Швецией, а также наладил отношения с Византией, Священной Римской империей и другими странами Европы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так истории Украины ещё и 30 лет нету. Что там растягивать на целых 10 минут
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0