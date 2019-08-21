IQ ребенка зависит от возраста его матери - исследование

Британские ученые доказали, что молодые мамы чаще рожают детей с низким уровнем IQ.

В течение одиннадцати лет ученые наблюдали за двумя сотнями семей. Ученые объясняют такую закономерность тем, что женщины, которые стали матерями до 22 лет, гораздо чаще страдали от стрессов во время беременности, так как большинство из них не планировали заводить детей, пишет Наша мама.

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"В 42% женщин, которые рожали между 15 и 18 годами, наблюдалась дородовая депрессия, по сравнению с 36% мамами в возрасте 19-22 года. Эксперты также отметили, что кругозор школьников, рожденных молодыми мамами, оказался достаточно узким", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у таких детей в общении со сверстниками или учителями возникали эмоциональные проблемы. В 23,2% детей мам в возрасте 19-22 лет наблюдалась такая же проблема.

Дети же взрослых самостоятельных женщин вели себя в компании сверстников хорошо, а учителя делали замечания лишь 9% из них.

ребенок DityInfo.com

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