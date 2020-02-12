Парни брали на руки: появились новые детали интима "учительницы года" со школьником

После громкого секс-скандала, в котором 35-летнюю учительницу биологии Екатерину Савинову заподозрили в интиме с девятиклассником, школу №32 в Астрахани (Россия) закрыли на замок от посторонних, а школьникам запретили рассказывать об инциденте.

Как говорится в сюжете местного телеканала "НТВ", ученики снимали интимные встречи регулярно, ведь на кадрах видно, что "учительница года" каждый раз в другом платье, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Учительница Екатерина Савинова news-kmv.ru

Школьник, который находился в интимных связях с учительницей Telegram @Lshot

Из анонимных источников стало известно, что девятиклассник поддерживает учительницу и не видел ничего плохого в отношениях.

Комментировать скандал руководство школы и педагоги отказываются. А старшеклассники в один голос утверждают, что учительницу не знают. Другие педагоги приказывали школьникам с посторонними не общаться и идти на занятия.

Следует отметить, что Екатерина Савинова уволилась по собственному желанию. Вслед за ней ушла из школы и директор из-за проблем со здоровьем. Одна из учениц учительницы биологии согласилась анонимно рассказать, что Савинова была намного добрее к мальчикам, чем к девушкам.

"Она могла обнять кого-то. Было, что девятиклассники ее поднимали на руки, заигрывали с ней", – рассказала школьница.

Если Следственный комитет докажет, что на кадрах действительно Савинова, то ее ждет обвинение в развращении несовершеннолетнего.

Как сообщал OBOZREVATEL, мать одного из школьников ООШ №32 в Астрахани (Россия) рассказала об интимной связи ученика 9-го класса с учительницей. Впоследствии в сети обнародовали видеодоказательство интима 35-летней Екатерины Савиновой с девятиклассником.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.