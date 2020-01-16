Интернатура, контракты, больше зарплаты: в Украине приняли новый закон о среднем образовании

Монобольшенство Верховной Рады Украины поддержала законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании".

Соответствующее решение было принято 327 голосами. Он призван обеспечить каждого право на доступность и бесплатность получения полного общего среднего образования, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Как пишет пресс-служба Министерства образования, законопроект позволит ввести широкий перечень новаций в систему среднего образования в Украине.

Выбор предметов

Ученики будут иметь право выбирать курсы, учебные предметы (интегрированные курсы).

Адаптационные циклы

1-2 классы, 5-6 классы и 10 класс – наиболее уязвимы для детей в течение школьной жизни. Теперь это обязательно будет учитываться при планировании обучения в школах.

Закон "О среднем образовании" mon.gov.ua

Равный доступ к образованию

Закон гарантирует зачисление детей в начальную школу без конкурсов. Заведение должно быть территориально доступным. Также гарантируется возможность детям с особыми образовательными потребностями учиться в обычных школах по собственной образовательной траектории.

Возможность строить свое обучение

Механизм дает возможность работать по индивидуальной траектории. Это подойдет для школьников с особыми образовательными потребностями и тех учеников, котореы дополнительно углубленно учатся вне школы или стремятся учиться дома. Ученик и/или его родители должны будут обратиться с заявлением в школу.

Дополнительные консультации

На базе школы, за счет государства, будут проводить индивидуальные или групповые консультации ученикам, которые в этом нуждаются.

Изучение украинского языка

Закон предусматривает три модели изучения украинского языка в школах. Первая предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое этот язык защищало бы и развивало. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель – для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. Материнским языком, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе. В 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться украинским с постепенным увеличением объема. Со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В Украине принят новый закон о среднем образовании УНН

Третья модель касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, или проживающих преимущественно в среде собственного языка (русский). Там начальная школа также будет языком меньшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

Педагогическая интернатура

Первый год работы молодой учитель будет проходить педагогическую интернатуру. Он или она получит наставника, который будет получать дополнительную 20% надбавку.

Закон "О среднем образовании" mon.gov.ua

Больше доплат

От 10 до 20% от зарплаты учитель будет получать за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Также возможны дополнительные выплаты, установленные учредителями заведений.

Контракты для учителей-пенсионеров и директоров

Отныне учителем может стать человек с любым, а не только педагогическим, высшим образованием. Обязательный перевод учителей-пенсионеров на срочные контракты должен состояться до 1 июля 2020 года.

Также до 1 июля 2020 года директора школ, которые находятся на бессрочных трудовых соглашениях, будут в обязательном порядке переведены на срочные трудовые договоры на 6 лет (на 1 год – для директоров, получающих пенсию по возрасту) с последующей возможностью участвовать в конкурсе.

Закон "О среднем образовании" mon.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верховная Рада Украины приняла новый закон о совершенствовании высшего образования.

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