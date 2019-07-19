Инклюзивное образование Украины выйдет за пределы детей дошкольного возраста

В Украине собираются создать условия для обучения лиц с особыми потребностями, не останавливаясь только на дошкольниках.

Такое заявление сделала министр образования и науки Лилия Гриневич, общаясь с журналистами в Запорожье, говорится в сообщении МОН.

По ее словам, главная цель таких мероприятий - помочь детям в социализации в обществе и предоставить им максимальные возможности для развития.

Сейчас, сообщает Гриневич, разработан детальный план закупки специального оборудования, введены требования для организации процесса.

"Очевидно, что качество внедрения инклюзивного образования еще требует работы и совершенствования, но мы движемся шаг за шагом", - отметила министр.

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