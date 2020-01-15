Иначе наказывают: в Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях

В Севастополе, что в оккупированном Крыму, учителей заставили взять под контроль сетевую жизнь школьников. Прокуратура уже привлекла к административной ответственности руководство двух учебных заведений за недостаточный контроль страниц учеников в соцсетях.

Чтобы следить за выполнением приказа, проводились специальные проверки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Крим.Реалии.

"Установлено, что администрациями средней школы №31 и гимназии №5 профилактическая работа по формированию законопослушного поведения учащихся, а также по изучению социальных сетей несовершеннолетних в учебных заведениях должным образом не проводится", – говорится в сообщении.

В результаты директорам учебных заведений вынесли решения, их привлекли к дисциплинарной ответственности.

В Крыму учителей заставили контролировать школьников в соцсетях УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее родителей школьников Крыма заставляли выбирать русский язык для обучения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!