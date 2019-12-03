"Им нужен был специалист именно из моего факультета": бывшая студентка киевского вуза рассказала, как стала вебкам-моделью

Вебкам-модель из Киева рассказала, как учеба в университете повлияла на ее выбор профессии.

Teletype.in взял интервью у девушки, которая согласилась анонимно поведать историю о том, как стала вебкам-моделью. В ходе интервью стало известно, что на выбор профессии также повлияла учеба девушки.

Девушка рассказала, что до того, как решила себя попробовать в роли вебкам-модели, она имела вполне размеренную и спокойную жизнь. Тогда она только окончила один из киевских высших учебных заведений и сразу же устроилась на работу.

pixabay.com

"На тот момент у меня была офисная работа с зарплатой 1000$, 8-часовым рабочим графиком и перспективами. Меня взяли без опыта сразу после университета, потому что им нужен был специалист именно с моего факультета КПИ. Саму позицию называть не буду в целях анонимности".

Девушка объяснила, что в университете она встречалась с однокурсником, из-за разрыва отношений и колких комментариев со стороны парня у девушки начались проблемы с самооценкой. Именно из-за этого девушка решила попробовать себя в роли вебкам-модели.

На сегодняшний день девушка уже не работает в сфере вебкам-моделинга, но отмечает, что смогла побороть проблемы с самооценкой.

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