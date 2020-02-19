Играли в прятки: в Хмельницком школьник погиб на глазах у друзей

В Хмельницком 11-летний школьник погиб под завалами, когда играл с друзьями в прятки на заброшенных руинах гаражей.

Как говорится в сюжете Надзвичайних новин на ICTV, дети испугались и ничего не рассказали взрослым, что случилось с их другом. А мальчика нашел случайный прохожий, когда выгуливал собаку, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один из мальчиков получил травму головы. Однако даже когда его отвезли в больницу, он молчал о трагедии.

11-летний Кирилл, погибшего под завалами Скриншот видео

Место, где погиб школьник Скриншот видео

Директор школы Иван Душкевич рассказал, что неоднократно звонил родителям погибшего, чтобы они забрали его из школы. Ведь мальчика всегда тянуло в опасные места.

"На одном из гаражных массивов, где строительство уже давно заброшено, произошел обвал панели перекрытия на недостроенном гараже. Мальчик, который играл там с друзьями, попал под эту плиту и получил травмы, несовместимые с жизнью", – рассказала пресс-секретарь полиции Хмельницкой области Инна Глега .

После смерти школьника следователи открыли уголовное производство. Выясняют, кто владелец гаража-убийцы. Тогда определять, кто виноват в смерти мальчика.

Место, где погиб школьник Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Ивано-Франковске возле железнодорожного моста, где попал под поезд 14-летний школьник, обнаружили мобильный телефон парня.

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