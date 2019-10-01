"Идиотизм!" Украинцы выступили против нового школьного предмета

Украинские родители выступили против новой дисциплины "Основы семьи" для преподавания в 10-11 классах.

Новую программу официально одобрило Министерство образования, однако в школах предмет могут преподавать выборочно, пишет "Йод" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Часть родителей считает, что формат этого учебника морально устарел, и такая наука принесет детям не пользу, а вред. Например, Нина Каруля, мама ученицы 11-го класса, назвала обложку книги сексистской.

"Почему над головой у парня облако из формул и цифр, а у девушки вместо мозгов какая-то радуга? Это намек, что моя дочь не может изучить математику на 12 баллов или стать программистом? На мой взгляд, эта книга уже с первых страниц ставит детей в неравные условия. Не все женщины обязаны сделать карьеру, но это должен быть только их выбор, а не зомбирование стереотипами", – рассказала Каруля.

Отец десятиклассника Виктор выступил против того, что роль мужчины и женщины в семье и в воспитании детей четко детерминированы. Они на самом деле ситуативные и могут меняться.

"Идиотизм таких книг как раз и порождает невосприятие семьи, потому что детей учат, что семья – это рабство и угнетение. Вместо того, чтобы помочь им сформировать здоровые отношения", – добавила мама десятиклассницы Мирослава.

Учебник "Основы семьи" Дария Давыденко / Йод

Нашлись родители, которым понравился учебник. Мама троих детей и педагог Татьяна рассказала, что благодаря этой программе получила немало полезной информации.

"Нашим детям дают прекрасные знания современных технологий, физики и химии, пишутся научные работы по истории и биологии. А вопрос семейной жизни с ними почему-то никто не рассматривает. И именно это должно стать приоритетом", – отметила Татьяна.

А психолог и мама Алла отметила, что этот предмет подтолкнет школьников задуматься, оценить и обсудить с классом разные не выдуманные, а обычные ситуации из жизни.

Учебник "Основы семьи" Дария Давыденко / Йод

Основы семьи, 10 класс Дария Давыденко / Йод

Как сообщал OBOZREVATEL, обнародован график ВНО-2020 по всем предметам.

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