Міністру освіти Ганні Новосад добряче перепало за те, що вона озвучила думки, які є у багатьох, але про них дуже непристойно говорити вголос.

Коли молода жінка сказала в скандальному інтерв`ю думку, що 36 тисяч гривень мало для того, щоб утримувати себе і майбутніх дітей на достойному рівні, вона не називала нікого люмпенами, які не достойні розмножуватись, - пише Марина Данилюк для Еспресо.

І не посміялась в лице матерям, які ростять дітей на скупі копійки від колишніх чоловіків та зарплату продавчині цигаркового кіоску.

Анна Новосад необережно оголила тему, про яку неприйнятно говорити вголос — чи має право молода жінка взагалі заробляти. І бути незалежною від усіх.

Коли просунута спільнота тягала за коси міністра у коментарях — мало хто звернув на продовження заяви Новосад.

Вона сказала: "в якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я її не зможу утримувати. А я не готова піти на ситуацію, коли хтось буде утримувати мене, я мушу сама мати конкурентну зарплату". Що ж тут поганого - не просити грошей на тампони у чоловіка і не вислуховувати лекції по материнству від батьків — типових представників радянських людей?

Якщо подивитися статистику розлучень за попередні роки, то у 2018 році він був рекордним — розпалося більше 50 тисяч шлюбів, і це лиш тих, де в суді не треба було ділити дітей. Не усі чоловіки після розлучення готові виконувати батьківські обов`язки щодо нащадків. Так само і не кожна жінка після розірвання шлюбу розуміє, що вона не має права тягнути жили і гроші із колишнього бойфренда чи екс-чоловіка на концерти, розваги і нові куртки. Тобто витрати на її особисті комфорт і розваги, а не потреби дитини.

Травми дев’яностих, коли батьки приносили зарплатню пляшками горілки, а діти разом гнули спини на картопляних полях, бо інакше численні бібліотекарі, інженери і військові просто вмерли б з голоду — взагалі деформували поняття про обов`язки і правила в сім`ї. І хто має приносити гроші. І як жінка може заробляти і дбати про свою сім’ю. У результаті підросло іще одне покоління, де молоді інстаграмні дівчатка можуть у профілі легко написати реквізити банківської картки, мовляв, "скиньте грошей кішечці на їжу". А ще пропонують недорого продати "нюдси" у приват.

Мірилом успіху для мільйонів жінок пострадянського простору та України теж — лишається заміжжя, таке, в якому тебе осипатимуть шубами і камінцями, а ти будеш створювати затишок чи для вигляду займешся якоюсь творчістю — салон, галерея, арт. Інколи це працює, але повертаючись до статистики розлучень — пік розпаду таких стосунків 1,5-2 роки. Бо український чоловік уже теж не готовий бути виключно гібридом тяглового коня та банкомата.

Українські матері напали на міністра і заявили, що можуть легко виростити дитину на 2000—3000 тисячі. Це можливо, якщо мешкати хіба в районному центрі, паралельно працюючи з дитиною на городі. Але про рівень Києва чи Одеси і всебічний розвиток у цьому плані не йдеться взагалі. Якщо сплюсувати витрати на комп’ютерні школи, мови, спортивні заняття, одяг за ціною дорослих— набігає чимала сума. Де дитина уже не про спосіб вийти заміж, не розкіш, а більше про усвідомлений вибір і чітке бюджетне планування.

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Анна Новосад помилилась в одному — у формі подачі неприглядної інформації. Треба було просто пояснити, що робота топ-менеджера із шаленою відповідальністю та ненормованим графіком коштує дорожче аніж середня заробітня плата по країні — у 10,5 тисяч гривень. Тоді би окремі скалозуби, які протирали штани, як депутати кількох скликань поспіль, не сміялись би і не заявляли чистий сексизм типу "хай виходить заміж за Смілянського із "Укрпошти" і стулить пельку".

Можна сердитись на форму подачі правди, але такого ніхто не очікував від попередників Дмитра Табачника чи Станіслава Ніколаєнка? Тоді було прийнято мовчки вирішувати чоловічі справи, без дискусій — скільки має отримувати сімейна жінка із таким рівнем відповідальності. Читай — раніше вважали, що українка має мити підлоги і чекати удома чоловіка з варениками, а не робити кар’єру у серйозних фірмах та міністерствах.

Насправді слова про те, що ніхто не мусить утримувати тебе, якщо ти вирішила бути матір’ю — не новизна. Скоріше світовий тренд. Якщо хтось із критиків цікавився економічною статистикою чи хоча б дивився ютуб Жанни Бадоєвої — де у легкій формі розповідається, скільки треба заробити, щоби стати матір’ю в Парижі чи Нью-Йорку — то материнство і дитина це про власний успіх і відповідальність, а не про те, щоб плодитися як кішка і зламати психіку дитині через неможливість іти з нею в одну ногу. Технологічну — раз. І моральну — два, бо нереалізована нещасна мама - горе для дитини.

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