Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

"Хотим учиться на русском языке!" В Запорожье на День знаний студенты принесли гроб

674 Читать материал на украинском

Во время проведения праздничного концерта ко Дню знаний четверо студентов Запорожского национального университета пришли с черным гробом и включили похоронную музыку. Таким образом они требовали, чтобы учебный процесс в вузе проходил на русском языке.

Как сообщает местное издание "Zабор", студенты считают, что отсутствие преподавания на русском, нарушает их конституционные права (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Новости
Скандал с фальшивыми дипломами на Луганщине получил финал: что известно

На место происшествия вызвали охранников и полицию, которые попросили молодых людей выключить музыку. Отмечается, что студенты учатся на факультете журналистики.

"К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади и не портить праздник. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском. Это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном вузе (тем более национальном) его нарушить не могут", – говорится в сообщении.

Протест в Запорожье

Протест в Запорожье

Zабор

Протест в Запорожье

Протест в Запорожье

Zабор

Как сообщал OBOZREVATEL, ужасное состояние общежитии в Николаеве возмутил сеть.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Запорожье
Теги
скандал в вузе протест митинг
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
9
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Good Valery
Good Valery
если человек не может выучить язык страны проживания, значит он идиот. и его надо отчислить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Serov Oleg
Serov Oleg
молодцы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0