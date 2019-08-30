"Хотим учиться на русском языке!" В Запорожье на День знаний студенты принесли гроб

Во время проведения праздничного концерта ко Дню знаний четверо студентов Запорожского национального университета пришли с черным гробом и включили похоронную музыку. Таким образом они требовали, чтобы учебный процесс в вузе проходил на русском языке.

Как сообщает местное издание "Zабор", студенты считают, что отсутствие преподавания на русском, нарушает их конституционные права (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия вызвали охранников и полицию, которые попросили молодых людей выключить музыку. Отмечается, что студенты учатся на факультете журналистики.

"К митингующим подошли преподаватели и декан, которые пытались их забрать с площади и не портить праздник. Им объясняют, что в университете могут преподавать только на украинском. Это постановление принимается на уровне Киева и в отдельном вузе (тем более национальном) его нарушить не могут", – говорится в сообщении.

Протест в Запорожье Zабор

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