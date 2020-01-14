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Хотел носить модную одежду: британскому школьнику удалось похудеть на 50 кг

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Британский 17-летний школьник Джош Баттрум сбросил 50 килограмм после того, как перестал пить газированные напитки.

Ранее парень весил 120 килограмм, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Sun.

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Его мать Мишель Баттрум не понимала, почему ее сын набирает вес. Женщина кормила всех членов семьи исключительно полезной пищей. Однако впоследствии она узнала, что у ее сына зависимость от газировки.

Джош с девяти лет пил по два литра газированного напитка каждый день. Он захотел похудеть и решил завязать с газированной водой. Меньше чем за год школьник сбросил 50 килограмм. По его словам, теперь ему нравится его внешний вид.

Школьник до и после похудения

Школьник до и после похудения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор украинской школы заключила пари с учеником на похудение.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Интересно школьникам
Место
Великобритания
Теги
школа похудение
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