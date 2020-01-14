Хотел носить модную одежду: британскому школьнику удалось похудеть на 50 кг

Британский 17-летний школьник Джош Баттрум сбросил 50 килограмм после того, как перестал пить газированные напитки.

Ранее парень весил 120 килограмм, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Sun.

Его мать Мишель Баттрум не понимала, почему ее сын набирает вес. Женщина кормила всех членов семьи исключительно полезной пищей. Однако впоследствии она узнала, что у ее сына зависимость от газировки.

Джош с девяти лет пил по два литра газированного напитка каждый день. Он захотел похудеть и решил завязать с газированной водой. Меньше чем за год школьник сбросил 50 килограмм. По его словам, теперь ему нравится его внешний вид.

Школьник до и после похудения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор украинской школы заключила пари с учеником на похудение.

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