Хогвартс и не только: 6 фильмов о школе мечты, которая учит учиться

Член жюри премии Global Teacher Prize Ukraine и основательница Новопечерской школы Зоя Литвин рассказывает, как Альбус Дамблдор, магистр Йода, мисс Сапсан и другие известные киногерои могут пригодиться современной украинской школе.

"Мне бы такого учителя!", "Хотел бы я учиться в такой школе", "вот бы нам такие занятия вместо скучных уроков". Такие реплики нередко можно услышать от школьников, например, после релиза очередного фильма о приключениях Гарри Поттера. Однако учителя-новаторы и школы мечты встречаются не только в кино.

Разглядеть в своем учителе сказочную силу директора школы волшебства, мудрость джедая и мастерство наставников Людей Икс помогает учительская премия Global Teacher Prize Ukraine, которую проводят уже третий раз (в этом году при поддержке Украинского культурного фонда). Ее участники поборются за главные призы: 250 000 гривен, год обучения от ОО "Освитория" и поездку на Global Education & Skills Forum 2020 в Дубай. Если у вас есть любимые учителя, номинируйте их на премию — заполняйте заявку.

"Школа мало изменилась за последние 70 лет. У нас до сих пор есть классы, доски, парты. Даже фильмов о том, как она может выглядеть в будущем, почти нет. Но я предлагаю пересмотреть популярные киноленты и понять, чему современная школа может научиться у культовых образовательных заведений и киногероев-преподавателей", — рассказывает Зоя Литвин.

Школа Чародейства и Волшебства Хогвартс, серия фильмов о Гарри Поттере

Хогвартс — сказочная школа, где случаются реальные "взрослые" конфликты между учениками или между учениками и учителями. Вспомните конфликт между Гарри Поттером и Драко Малфоем, или между Гарри и профессором Снейпом. Вспомните поручения, которые Дамблдор дает Гарри Поттеру. Это же недетские задачи! Некоторые взрослые не решились бы их выполнять. Но благодаря таким испытаниям Гарри получает опыт взрослой жизни. Дети должны понять, что могут ошибаться, и нести ответственность за последствия своих ошибок. Нельзя вырастить лидера, если мы во всем ограничиваем ребенка, не даем шанса набить шишки и выработать важный опыт. Мне кажется, это самый ценный урок, который Хогвартс может дать школе.

Я работаю в образовании больше восьми лет, пять из них — со школой и родителями. И часто вижу, как родители пытаются создать для детей комфортную тепличку. Однако школа — это нечто иное. Она должна быть средой, где дети сталкиваются с вызовами, где порой случаются конфликты со сверстниками или учителями. Очень важно, чтобы ученик сам со всем этим справлялся.

Школа Ксавье для одаренной молодежи, "Люди Икс"

Школа Ксавье доказывает, что учебный план — это прекрасно, но все ученики разные, у каждого своя суперсила, свой талант. Учителя должны замечать в ребенке этот талант и строить обучение так, чтобы каждый имел возможность развивать и оттачивать свои уникальные способности. Кстати, индивидуальный подход при обучении не мешает Людям Икс эффективно работать вместе.

И Пауль Пшеничка, и Александр Жук, победители премии Global Teacher Prize Ukraine, умеют видеть в каждом ученике личность и взаимодействовать с ней. Очень важно, что администрация позволяет учителям быть собой, быть новаторами. Эти учителя могли бы работать и в Хогвартсе, и в школе для Людей Икс. Замечательно, что у них есть возможность применять инновационные методы в своих школах.

Школа джедаев, киноэпопея "Звездные войны"

Самое главное в этой школе то, что она базируется на ценностях. Ценности — это маячок, который позволяет принимать правильные решения на протяжении всей жизни. Конечно, хотелось бы, чтобы в каждой украинской школе были такие учителя как магистр Йода — мудрый, с сильными ценностями, это прекрасная ролевая модель.

Ценности всегда транслируют лидеры школы. И такие лидеры существуют не только на экране. Я вспоминаю Коллегиум Старого Таллинна. Это школа моего приятеля, эстонского педагога-новатора Юло Вооглайда. Когда между учениками возникает конфликт или ученик провинился, очень просто устроить ему взбучку — и до свидания. В этой школе другой алгоритм: в таких случаях это всегда долгий разговор с учеником. Никаких "это было неправильно" или "как ты мог". Ученика спрашивают, почему он так поступил, чего хотел добиться, были ли другие варианты проявить свой протест. Это долгий путь, который приводит ученика к пониманию.

У Юло есть еще один проект, связанный с несовершеннолетними преступниками. Когда подростков отправляют в колонию, это, к сожалению, не способствует тому, чтобы они вышли оттуда лучшими людьми. Они просто находятся в коллективе растерянных детей, которые наделали много ошибок. И никто не работает с этими ошибками. Юло с женой провели эксперимент: наняли лодки с командами, на каждую лодку взяли несколько таких подростков и вышли в море. Дети должны были слушать капитана, трудиться среди людей, которые любят свою работу, и понимать, что они тоже часть команды и от них многое зависит. Это было настоящее обучение через ценности.

Шермерская школа, "Клуб "Завтрак"

Главные герои фильма — старшеклассники, которые в свой выходной день отрабатывают наказание в библиотеке. Все они из разных семей и социального окружения. И у каждого душа болит о своем. Но классно, что они, в конце концов, приняли друг друга и нашли общий язык. Это хороший урок для нас.

Могли бы реальные школы заменить традиционное наказание на отработку в библиотеке? Конечно. В Новопечерской школе есть такое правило: если ты опоздал на урок, пожалуйста, в пятницу после занятий оставайся отрабатывать. Благодаря этому дети становятся более дисциплинированными. Было бы еще лучше, если бы детям для отработки предложили какой-то проект: чтобы они вместе делали что-то полезное и общались, ближе знакомились друг с другом.

Каждой школе нужно это развивать. Потому что мы никогда не знаем, кто нам попадется на жизненном пути, какими будут наши коллеги, руководитель, клиенты. И это большое преимущество, когда ты умеешь сотрудничать с совершенно разными людьми.

Школа из фильма "Приключения Электроника"

В класс приходит новенький. Он робот, но его не отличишь от реального ребенка. Сверстники легко находят с ним общий язык, а он, благодаря общению с детьми, лучше понимает такие человеческие ценности как дружба, преданность и взаимопомощь. Фильм был снят в 1979 году и показывает, что в любые времена дети воспринимают новые технологии гораздо легче, чем взрослые.

Нас это учит, что современная школа, если она хочет быть интересной для детей, должна держать руку на пульсе инноваций. В Новопечерской школе ученики с первого класса пользуются планшетом: например, фотографируют на улице растения для занятий по природоведению, отправляют имейлом учителям и получают фидбэк. Так им интереснее учиться, чем сидеть с учебником и зубрить.

Если ученика интересует 3D-принтер, почему бы не использовать его в обучении? Это такой творческий курс, когда ученики что-то создают — статуэтку, серьги или чехол на смартфон. На информатике они прописывают алгоритм, затем печатают, а на уроках труда допиливают, шлифуют и получают то, что хотели.

Еще один пример, как можно использовать влоги в обучении, ведь сегодня многие дети мечтают стать лидерами мнений. Наш учитель нашел в Грузии школу имени Леси Украинки, где изучают украинский язык, и дал задание нашим ученикам записать для грузинских сверстников видеоблоги с объяснением языковых тем. Ученики подготовили ролики: кто-то объяснял группы прилагательных, кто-то — как склонять числительные. Но это все было на детском языке, классно, понятно. Чтобы научить украинскому языку детей из другой страны, наши дети пропустили материал через себя и создали прекрасные видеоблоги.

Домашняя школа, "Дом странных детей мисс Сапсан"

Школа мисс Сапсан инклюзивная. В ней собрались странные дети, каждый с уникальными способностями и своими потребностями в образовании. Я бы хотела, чтобы дети с особыми потребностями были во всех украинских школах, учились вместе со всеми. Это полезно не только для них, но и для всех нас. Это путь к толерантному обществу. Ты никогда не научишь быть толерантным одними разговорами — только когда в твоей школе есть те, кому нужна твоя помощь. Это удивительно влияет на детей — они сразу учатся заботиться, быть добрыми. Это то, что мы постоянно декларируем, к чему движемся. Мы обучаем этому и преподавателей. Ведь именно они должны создавать толерантную среду и привлекать к обучению разных детей.

Автор: Анна Синящик

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