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"Хлев без туалетов": на Харьковщине разгорелся скандал из-за жутких условий в новом детсаду

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В селе Шестаково на Харьковщине открыли новый детсад без туалетов, подключенной канализации и воспитателей.

Об ужасных условиях в Facebook рассказала пользовательница Веда Гончар. По ее словам, в дошкольном учреждении ни один работник не имеет педагогического образования. Заведующая имеет опыт работы в сфере торговли, которая сейчас выполняет функции воспитателя (чтобы посмотреть фото условий, доскролльте до конца страницы).

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"Руководство Старосалтовской ОТГ, отдел образования и заведующая детского сада считают, что это нормальные условия для детей. А что такого? Честно, никогда бы не подумала, что в современном мире возможно такое Средневековья", – написала Гончар.

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Жительница села также рассказала, что в детсаду холодно, на стенах появился грибок, а заведение работает только 4 часа. Также следует отметить, что в помещении отсутствует капитальный ремонт.

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Детсад в селе Шестаково

Детсад в селе Шестаково

Facebook Veda Gonchar

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть разозлило деревянное "такси" детсада на Ровенщине.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Дошкольный период
Место
Украина Харьков
Теги
дети детский сад
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А вы говорите, подарки не те детям в Башкирии раздали...
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