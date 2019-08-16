Химия не популярна: названы предметы ВНО, которые чаще всего выбирают украинцы

Самым популярным предметом на ВНО среди абитуриентов стал английский язык, а меньше всего поступающие выбирали химию.

Об этом рассказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет "Прямой". По его словам, абитуриенты чаще выбирают историю Украины, чем математику.

"То есть определенная доля абитуриентов убеждена, что математики они, скорее всего, не знают, а историю Украины они уверены, что знают. Поэтому отношение 190 тысяч против 120 тысяч в пользу истории Украины", – отметил Бойко.

Также наблюдается тенденция, что среди выборов предметов является тотальное избрание английского языка среди желающих поступать в вузы. Даже на те специальности, где направлением подготовки не является иностранная филология.

"К сожалению, химия не является приоритетом для наших выпускников. Более 12 тысяч абитуриентов выбирают этот предмет для того, чтобы он в будущем стал их профессией. Это не самый популярный предмет на сегодняшний день", – отметил Бойко.

ВНО-2019 24 Канал

Как сообщал OBOZREVATEL, правила нового украинского правописания не введут на ВНО.

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