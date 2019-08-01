Херсонская власть не выделяет необходимых средств на образование: в чем дело

Херсонское образование финансируется по остаточному принципу. Однако без полного финансирования школам, детским садам и внешкольным учреждениям не дойти до современных требований.

Как пишут Херсонцы, сначала прогнозируется общий объем поступлений местного бюджета и финансируются "важные нужды". Уже остатки распределяются между образованием, культурой и здравоохранением.

"На июньскую сессию Херсонского городского совета педагоги выносили вопрос о выделении средств для учреждений на осуществление капитального ремонта, улучшение материально-технической базы, подготовку к новому учебному году и отопительному сезону в сумме более 30 млн гривен", – говорится в сообщении.

Однако от выше указанной суммы для учебных заведений выделили только 6 млн гривен.

Директорам школ и дошкольных учреждений приходится находить возможности привлечения спонсорской помощи, внебюджетных средств. Одним из таких источников является родительские средства. Но это часто является причиной скандалов.

Педагоги снова будут обращаться к местному депутатскому корпусу с просьбой на августовской сессии выделить 15 млн гривен. Однако никто не знает, удовлетворят ли депутаты запрос в полном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть возмущена из-за того, что в Киеве хотят оставить школьную форму для детей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!