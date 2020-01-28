Грипп атакует: в каких областях Украины школы уже закрыли на карантин

Из-за вспышки заболеваний гриппом и ОРВИ, в том числе среди детей и подростков, в большинстве областей Украины уже закрыли школы на карантин.

Напомним, обучение в школах и классах приостанавливают, если заболели 30% учеников, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Так, с 28 января в Одессе закрывают все школы на двухнедельный карантин, потому что эпидпорог превышен на 7,6%. Сейчас в городе циркулирует вирус гриппа АH1N1 и вирусы негриппозной этиологии, в частности парагриппа, пишет Думская.

Как сообщили в Запорожском областном лабораторном центре Минздрава Украины, в Бердянске с 25 по 31 января все школы и внешкольные учреждения приостановили обучение. Также полностью прекращены занятия детей еще в четырех школах области и в 51 классе 27-ми школ области. А в Запорожье – частично закрыли классы в 23 учебных заведениях.

Карантин в школах Украины Фокус

В Винницкой области 13 школ закрыли на карантин – в Тульчинском, Тывровском, Жмеринском и Хмельницком районах на неопределенный срок. Ситуацию с заболеваемостью в других школах мониторят.

В Кривом Роге Днепропетровской области закрыли 149 классов в 49 школах, в Никополе – 18 классов в пяти школах, а в Днепре – 49 классов.

В Житомирской области закрыли на карантин все школы до 5 февраля. В Нетишинской ОТГ Хмельницкой области – все школы от 28 до 31 января включительно, а в Шепетовке – до 7 февраля.

В Фастове Киевской области вынужденные каникулы продлятся с 28 января по 7 февраля включительно. Продлили карантин и в Черткове Тернопольской области. До 3 февраля приостановлены занятия в некоторых школах Черновицкой области.

Кроме того, отправили на вынужденные каникулы все школы в Новопскове и Северодонецке Луганской области, в Сумской области – 15 школ, в Ривненской области – 43 школы, в Черкассах – все школы, на Полтавщине – 6 классов и одну школу, в Николаеве – две школы, на Волыни – семь школ и в Донецкой области – 59 школ.

Следует отметить, что программу школьники должны отработать с помощью дистанционных и индивидуальных занятий.

Грипп атакует: названы регионы, где школы закрыли на карантин Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре 2-летний мальчик умер от гриппа.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал