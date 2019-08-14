Гриневич поделилась невероятными успехами развития инклюзивного образования в Украине

В Украине за три года количество инклюзивных школ возросло в 2,5 раза, а количество детей с особыми потребностями, которые там учатся, – в 3 раза.

Об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич во время заседания КМУ. По ее словам, более 12 тысяч детей в Украине получают инклюзивное образование.

"Это произошло благодаря инвестициям, так как была создана специальная субвенция на инклюзивное образование. В школьную инфраструктуру за последние два года инвестировано почти 7 млрд гривен. Я очень благодарна коллегам, что мы не просто говорили о реформе, мы ее реализовали", – сообщила Гриневич .

Также министр отметила, что важно продолжить образовательную реформу. Поэтому Гриневич планирует торжественно передать новому правительству переходные книги, в которых будет содержаться информация по каждому из направлений работы министерства и тех шагах, которые запланированы на следующие три года.

Инклюзивное образование Женский консорциум Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич провалила важную обещание для первоклассников.

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