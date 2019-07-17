В Украине построят и реконструируют почти 280 школ и детсадов: названы регионы

Государственный фонд регионального развития (ГФРР) одобрил финансирование 277 проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта школ и детских садов на сумму более 2,5 млрд грн.

Как сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, более 500 школ и детсадов в Украине активно внедряют принципы Нового образовательного пространства (НОП), говорится на сайте правительства.

"В рамках реализации также предусматривается создание мотивирующего и креативного дизайна снаружи и внутри, проведение энергомодернизации, закупка необходимого современного оборудования или мебели, создание всех необходимых условий безбарьерного доступа и инклюзивного образования", – отметил заместитель министра ведомства Лев Парцхаладзе.

Строительство школ Экономическая правда

По его словам, в 2018 году в Украине уже было около 309 школ НОП.

"Мы начинали с одной школы в селе Путровка Киевской области. Сегодня уже более полутысячи учебных заведений реализуют принципы НОП. Это означает, что уже более 200 000 детей растут в совершенно других условиях", – добавил чиновник.

В целом уже одобрено финансирования из ГФРР на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины. Это строительство и реконструкция школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта и другие важные региональные проекты.

В разрезе регионов – это: 22 проекта в Винницкой, 24 проекта в Волынской, 15 – в Днепропетровской, 51 – в Донецкой, 43 – в Житомирской, 50 – в Закарпатской, 23 – в Запорожской, 52 – в Ивано-Франковской, 10 – в Киевской, 10 – в Кировоградской, 41 – в Луганской, 52 – во Львовской, 5 – в Николаевской, 14 – в Одесской, 6 – в Полтавской, 22 – в Ровенской, 37 – в Сумской, 44 – в Тернопольской, 24 – в Харьковской, 31 – в Херсонской, 49 – в Хмельницкой, 16 – в Черкасской, 25 – в Черновицкой, 32 – в Черниговской областях и 9 – в городе Киев.

Строительство школ Граница

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Закарпатье дети 30 лет не могут дождаться новой школы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!