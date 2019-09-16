Госбюджет-2020: названы направления образования, на которые предусмотрено больше всего средств

В проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 77 533, 3 млн гривен на образовательную субвенцию и 1 060 млн гривен на поддержку Новой украинской школы.

Соответствующие данные опубликовали на сайте Кабинета министров Украины. Отмечается, что к образовательной субвенции относится заработная плата учителей и работников инклюзивно-ресурсных центров.

Что касается финансирования Новой украинской школы, то учеников начальных классов за государственные средства обеспечат учебными средствами, современной мебелью, а учителя смогут повысить квалификацию.

В проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено также 504, 5 млн гривен на инклюзивное образование. За предусмотренные средства на инклюзию проведут дополнительные коррекционно-развивающие занятия, приобретут специальные средства и оборудуют для людей с особыми потребностями.

Показатели проекта Госбюджета на 2020 год kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерка образования Украины представила свою команду.

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