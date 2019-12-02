"Гомосексуализм – это грех!" В США уволили учительницу из-за скандального заявления

В США уволили учительницу начальной школы Дирфилд в штате Юта, потому что она сказала пятиклассникам, что гомосексуализм – это грех.

Инцидент произошел в День благодарения, когда ученик Даниэль рассказал, что благодарен за то, что его скоро усыновит пара геев, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Здесь не за что быть благодарным. Мужчины живут в грехе", – агрессивно ответила учительница.

Новости В США учительница обвинила школьника в домогательствах

Три девушки в классе сказали, что несколько раз пытались остановить женщину, но она продолжала свои замечания. В конце концов школьницы вышли из класса, чтобы найти директора. После этого учительницу уволили.

Скандал приобрел немалый резонанс. Все поддержали будущих родителей Даниэля – Луи и Джоша ван Амстелов. На следующий день после инцидента передняя часть их дома была обклеенная разноцветными бумажными сердечками, на которых люди писали слова поддержки.

родители Даниэля Facebook Louis van Amstel

Как сообщал OBOZREVATEL, в США "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

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