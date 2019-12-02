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"Гомосексуализм – это грех!" В США уволили учительницу из-за скандального заявления

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В США уволили учительницу начальной школы Дирфилд в штате Юта, потому что она сказала пятиклассникам, что гомосексуализм – это грех.

Инцидент произошел в День благодарения, когда ученик Даниэль рассказал, что благодарен за то, что его скоро усыновит пара геев, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Здесь не за что быть благодарным. Мужчины живут в грехе", – агрессивно ответила учительница.

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Три девушки в классе сказали, что несколько раз пытались остановить женщину, но она продолжала свои замечания. В конце концов школьницы вышли из класса, чтобы найти директора. После этого учительницу уволили.

Скандал приобрел немалый резонанс. Все поддержали будущих родителей Даниэля – Луи и Джоша ван Амстелов. На следующий день после инцидента передняя часть их дома была обклеенная разноцветными бумажными сердечками, на которых люди писали слова поддержки.

родители Даниэля

родители Даниэля

Facebook Louis van Amstel

Как сообщал OBOZREVATEL, в США "учительница года" занялась оральным сексом с учеником и сдалась полиции.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Инциденты в школах
Место
США
Теги
конфликт в школе скандал в школе ЛГБТ преподаватель
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фил филька
фил филька
ну что кружевные скажете - правильно училку уволили или нет?))
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фил филька
фил филька
а если бы училка ПРОЦИТИРОВАЛА библию: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них» (Синодальный перевод). ее тоже бы уволили?))
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, а обозовцы вынесли бредовое утверждение в заголовок ))) Их ведь не уволят ))) Страна просто еще дикая )))
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Попович Олег
Попович Олег
Dell Alex, А что разве это не правда, в любых религиях - это грех
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